Tötungsprozess am Zürcher Obergericht – «Wer zehnmal so zusticht, der will den anderen umlegen» Ein 51-Jähriger verletzt seinen Schwiegersohn, der ihm die Frau ausgespannt hat, schwer. Der Täter spricht von Notwehr. Der Richter sieht das anders. Liliane Minor

Der Beschuldigte (vorne, 3. von links) hoffte auf ein milderes Urteil, sein Verteidiger (2. von links) plädierte auf Freispruch. Die Staatsanwältin (ganz links) verlangte neun Jahre. Illustration: Robert Honegger

Kurz vor dem Ende klappt er schluchzend auf seinem Stuhl zusammen. Soeben hat der vorsitzende Richter am Zürcher Obergericht das Strafmass vorgelesen – und es ist so gar nicht das, was sich der 51-jährige Peter (alle Namen geändert) vorgestellt hat.