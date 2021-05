Geldblog: Prognose Immobilienpreise – Werden die Hauspreise weiter steigen? Von begehrtem Boden bis zu Leerständen: Geldberater Martin Spieler teilt seine Einschätzung zum Schweizer Immobilienmarkt. Martin Spieler

Begrenztes Gut: Der Boden in der Schweiz ist rar und dank tiefer Zinsen finanzierbar. Illustration: Christina Baeriswyl

Wir haben in unserer Familie die Möglichkeit, eine Altliegenschaft an bevorzugter Lage am Zürichsee durch einen Neubau eines Mehrfamilienhauses mit acht Mietwohnungen zu ersetzen. Banken wären bereit, die Baukosten zu finanzieren. Machbarkeitsstudie, Banken, Steuerjurist und Architekten empfehlen die Investition. Und Sie? Leserfrage von H.B.

Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren in der Schweiz stark gestiegen. In einigen Regionen der Schweiz ist es zeitweise zu einer Blasenbildung bei den Hauspreisen gekommen. Dennoch ist die Nachfrage nach Immobilien weiter intakt. Gestützt wird der Immobilienmarkt insbesondere durch die historisch tiefen Zinsen. Eine Hausfinanzierung ist mittels spotbilligen Hypotheken günstig.