Streit wegen Corona-Massnahmen – Werden wir jetzt alle wieder netter? In der Pandemie ist die Zündschnur bei vielen sehr kurz geworden, die Covid-Wut grassiert. Benimmexperten sagen, wie wir wieder aufeinander zugehen sollen. Und ob es zum Comeback des Händeschüttelns kommt. Nadja Pastega

Begrüssung mit der Ghettofaust: Echt jetzt? «Viele kamen sich einfach lächerlich vor»: Linda Kaiser von der Knigge-Gesellschaft. Foto: Getty Images

Clemens Graf von Hoyos hat es selber erlebt. Mehrfach. Erst kürzlich wieder. In einer Zeitung hatte sich der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft über mangelnde Manieren in Zeiten von Corona geäussert, postwendend wurde er mit unanständigen Kommentaren eingedeckt. Die Anrede «Hey Diggi», Abkürzung für Dickerchen, gehört noch zum Harmloseren. Andere packten den Zweihänder aus. «Hoyos sollte man mal ordentlich verhauen», schrieb einer in den sozialen Medien. «Lynchen!», schlug ein anderer vor. Beschimpft und beleidigt wurde er auch in selbst gebastelten Videos, die im Netz kursierten.