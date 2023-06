Film-Highlights der Woche – Wes Anderson parodiert in «Asteroid City» die 50er-Jahre Ebenfalls neu im Kino: Afrikanischer Surrealismus am Black Film Festival und die Rückkehr eines alten Batmans in «The Flash». Gregor Schenker Jean-Martin Büttner Pascal Blum

«Asteroid City»: Dinah (Grace Edwards, l.) und ihre Mutter (Scarlett Johansson) sitzen in einem verschlafenen Wüstenkaff fest. Courtesy of Pop. 87 Productions/

Asteroid City

Komödie von Wes Anderson, USA 2023, 105 Min.

In einem Dorf in der amerikanischen Wüste während des kalten Krieges, in dem vor 3000 Jahren ein Meteorit eingeschlagen hat, treffen sich jedes Jahr jugendliche Erfinder zum Wettbewerb. Als aus dem Himmel ein Raumschiff angeflogen kommt und ein Alien den Asteroiden mitnimmt, stellt ein US-General alle Bewohnerinnen und Bewohner unter Quarantäne.

Wie immer, wenn Wes Anderson inszeniert, ist jede Einstellung gemalt wie ein Bild von Edward Hopper. Auch kann sich der Regisseur die besten Schauspielerinnen und Schauspieler aussuchen, von Edward Norton bis Tilda Swinton, Tom Hanks bis Bryan Cranston. Der Kollateralschaden von Andersons Stil ist die Künstlichkeit. Diese dominiert diesen Film umso mehr, als seine Geschichte als Theaterstück inszeniert wird. Dennoch lohnen die spektakulären Bilder, die Besetzung und die schiere Absurdität der Handlung den Umweg. (jmb)

Black Film Festival

In ganz Angola lösen sich Klimageräte von den Fenstern und stürzen runter. Es sind schon Leute gestorben, weil ihnen die Kästen auf den Kopf gefallen sind. «Air Conditioner» nimmt diese absurde Situation als Ausgangslage, um von den Zuständen im afrikanischen Staat zu erzählen. Der Film ist eine Mischung aus surrealem Märchen, Science-Fiction und Musikvideo. Und er ist ein Highlight im Programm des Black Film Festival.

Das Festival findet zum dritten Mal statt, es zeigt wie gewohnt schwarzes Filmschaffen aus der ganzen Welt. «Air Conditioner» ist sicher der eigenwilligste Beitrag. Die Handlung dreht sich um eine Hauswartin und einen Wachmann, die in einem Wohnblock in der angolanischen Hauptstadt Luanda nach dem Rechten sehen. Als das Klimagerät des Besitzers kaputt geht, müssen die beiden die Reparatur organisieren. Aber der Mechaniker, den sie aufsuchen, verfolgt eigene Ziele.

Bodenständiger, aber ebenso interessant ist der Dokumentarfilm «Sur les traces de Frantz Fanon». Dieser erzählt vom Leben und Werk des Psychiaters und Aktivisten, der mit «Die Verdammten dieser Erde» ein Standardwerk des Antikolonialismus schrieb. Es erschien 1961, im selben Monat, in dem er an Leukämie starb. Bedeutend ist es nach wie vor. Im Film erzählen alte Weggefährtinnen und Weggefährten von Fanon, und die Doku erläutert anschaulich, wie er seine Theorien entwickelte und sich schliesslich im Algerienkrieg der Widerstandsbewegung anschloss. (ggs)

The Flash

Superheldenfilm von Andy Muschietti, USA 2023, 144 Min.

Das ist der erste Solofilm des Superhelden Flash (Ezra Miller), der bereits an der Seite von Superman und Batman gekämpft hat. Seitdem er von einem Blitz getroffen wurde, kann sich Flash übermenschlich schnell bewegen – derart schnell inzwischen, dass er sogar in die Vergangenheit rasen kann. Er nutzt das, um den frühen Tod seiner Mutter zu verhindern, bringt damit jedoch den gesamten Zeitverlauf durcheinander.

Unter anderem ist Batman plötzlich viel älter. Das ergibt zwar von der Handlung her keinen Sinn, aber immerhin verschafft es Michael Keaton die Chance, nach dreissig Jahren noch einmal den geflügelten Helden zu spielen. Eine schöne Nostalgienummer. Auch sonst ist «The Flash» ein sympathisches Werk, das mit Humor über seine Drehbuchschwächen hinweggeht. (ggs)

Fubar

Actionserie von Nick Santora, USA 2023, 8 Folgen

CIA-Agent Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) spannt mit seiner Tochter Emma (Monica Barbaro) zusammen, die ebenfalls bei der CIA arbeitet, was beide voreinander verheimlicht haben. Solche Sachen muss man akzeptieren, um «Fubar» geniessen zu können – genauso wie den Wortwitz, der oft auf den Akzent von Schwarzenegger zielt. Aber dieser bleibt ein charismatischer und durch und durch imposanter Darsteller. (blu)

Dr. Strangelove

Satire von Stanley Kubrick, USA 1964, 96 Min.

Auf der Website Theoneswelove.ch kann man Filme zur Wahl vorschlagen. Die, die am meisten Stimmen erhalten, werden im Kino gezeigt. Mit «Dr. Strangelove» machte sich Stanley Kubrick mitten im Kalten Krieg über die Absurdität des drohenden Weltuntergangs lustig: Ein durchgeknallter US-General hetzt eine Flugzeugflotte mit Atombomben auf die Sowjetunion. Das Highlight ist der Komiker Peter Sellers, der gleich mehrere Rollen übernimmt. (ggs)

Le confessioni

Drama von Roberto Andò, I 2016, 108 Min.

In der Reihe Cinépassion werden Filme gezeigt und psychoanalytisch kommentiert. Dieses Mal nimmt sich die Psychiaterin Bianca Gueye «Le confessioni» vor: In einem Luxushotel treffen sich acht Finanzminister. Eingeladen hat sie der Präsident des Internationalen Währungsfonds, der allerdings plötzlich stirbt. Was er den anderen sagen wollte, weiss nur ein Mönch, bei dem er kurz vor seinem Tod die Beichte ablegte. (ggs)

Oh Boy

Komödie von Jan-Ole Gerster, D 2012, 83 Min.

Auch wenn Niko (Tom Schilling) ein Taugenichts ist, so fühlt man mit dem Helden dieser Berlin-Hommage mit, wenn er in der ganzen Stadt einfach keinen Kaffee kriegt. Regisseur Jan-Ole Gerster zieht noch aus den alltäglichsten Momenten eine Menge Witz und bedient sich bei Woody Allens «Manhattan». «Oh Boy» läuft in der Reihe «Life Is a Story», die Geschichten zeigt, die mit den Mitteln der filmischen Autobiografie spielen. (ggs)

