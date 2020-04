Kurioses Gebäude in Zürich – Weshalb die Stadt dieses «hängende Häuschen» gekauft hat Für 5,5 Millionen Franken hat der Stadtrat drei Häuser beim Bahnhof Selnau gekauft. Zum Ensemble gehört auch eine eigenwillige Hütte an der Sihl. Martin Huber

Das in die Jahre gekommene Gartenhäuschen neben der Sihlbrücke ragt teilweise über die Uferkante des Flusses. Foto: Andrea Zahler

Per Dringlichkeitskauf zum Gartenschopf: So könnte man das Geschäft umschreiben, das die Stadt kurz vor Ostern bekannt gegeben hat. Bisher gehörten ihr die drei Liegenschaften Sihlstrasse 99, Selnaustrasse 29a und 31 neben der Sihlbrücke im Kreis 1 erst zur Hälfte. 1980 hatte die Stadt 50 Prozent der Anteile übernommen – um zu verhindern, dass Private an dieser Ecke in der Nähe des Hallenbads City Neubauten erstellen.