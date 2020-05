Strafen bis 5000 Franken – Weshalb die Uni Zürich Geldstrafen einführen will Die Universität will fehlbare Studierende künftig mit hohen Bussen belegen können. Studierende kritisieren das entsprechende Regelwerk harsch. Martin Sturzenegger

Plagiate als häufigster Regelverstoss: Studierende in einem Hörsaal der Universität Zürich. Foto: Raisa Durandi

Am kommenden Montag will der Universitätsrat ein neues Geschäft absegnen: die Revision der Disziplinarverordnung. Dies sorgt für Unruhe im studentischen Betrieb, weil die wichtigsten Änderungen bereits durchgesickert sind. Das Sanktionsregelwerk soll im Wesentlichen durch zwei Punkte ergänzt werden: gemeinnützige Arbeitseinsätze von bis zu 40 Tagen und Geldstrafen von maximal 5000 Franken. Diese könnten unter anderem bei Plagiaten in Dissertationen, unerlaubten Handlungen während Prüfungen oder politischen Störaktionen verhängt werden.