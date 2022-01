Vom Ruderer zum Langläufer – Weshalb ein Zürcher für Brasilien zu Olympia nach Peking will Nur ein Losentscheid hielt Steve Hiestand 2016 in Rio von der Olympiateilnahme ab. Nun versucht er es als Wintersportler. Doch richtig rund läuft es auch dieses Mal nicht. Emil Bischofberger

Zug um Zug Richtung Peking: Steve Hiestand in seinem Trainingsstudio in der Au. Foto: Urs Jaudas

Es ist definitiv nicht das Wetter für einen Campingausflug. Trotzdem übernachtet Steve Hiestand am Wochenende in seinem Campingbus. «Die Körperpflege erledige ich notfalls mit Schnee», sagt er. Ganz so schlimm, wie man sich das nun vorstellt, dürften die Nächte aber nicht werden: Sein Bus verfügt über eine Standheizung.

Und trotzdem: Warum tut sich ein Mann mit 37 Jahren das an?

Es ist seine persönliche Covid-Vorsichtsmassnahme, derweil er ein allerletztes Mal seinem grossen Traum nacheifert. Hiestand, ein gebürtiger Wädenswiler, will zu den Olympischen Winterspielen, die im Februar in Peking stattfinden. Und zwar als Langläufer für Brasilien.