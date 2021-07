Religion, Gender, Ernährung – Weshalb Extrempositionen sich oft durchsetzen In offenen Gesellschaften drücken kleine, intolerante Minderheiten häufig ihre Forderungen gegen den Willen der Mehrheit durch. Sie nutzen dabei eine Schwäche unseres Systems aus. Rico Bandle

Fordert ihre Rechte ein: Die Trans-Bewegung an einem Protestmarsch in Barcelona letzte Woche. Foto: AFP

Bei der Fluggesellschaft Swiss werden die Gäste zukünftig nicht mehr mit «Sehr geehrte Damen und Herren» oder «Ladies and Gentlemen» begrüsst, sondern mit einer geschlechtsneutralen Formulierung. «Uns ist es wichtig, dass wir in unserer Ansprache alle berücksichtigen», so die Begründung der Lufthansa-Gruppe, zu der auch die Swiss gehört. Zukünftig beginnen Kabinendurchsagen mit «Guten Tag», «Guten Abend» oder «Herzlich willkommen an Bord».

Damit der verschwindend kleine Anteil an Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren, sich nicht diskriminiert fühlen kann, werden hier neue Regeln für alle eingeführt.