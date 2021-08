Sweet Home: Ideen für Ferienheimkehrer – Weshalb wir gerne nach Hause kommen Neue Ideen, frische Tatkraft, sich freuen auf Gemütlichkeit: Das grosse Ferienende ist auch immer ein schöner Neuanfang daheim. Marianne Kohler Nizamuddin

Weil Heimweh erst mit dem Weggehen entsteht

Willkommen daheim: Auch wenn wir lieber g e rad e keine Gummistiefel sehen, ist der erste Blick in das eigene Zuhause immer ein besonderer. Foto über: Savvy Home Blog

Immer kurz bevor ich verreise, packt mich das Reisefieber, das eigentlich Heimweh ist. Ich hatte dieses Gefühl bereits, als ich beruflich jede zweite Woche ins Ausland verreisen musste. Es ist so wie bei allem: Trennungen wecken die Begehrlichkeit, helfen der Liebe und schaffen Sehnsucht. Wenn man so richtig lange und schöne Ferien gehabt hat, kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem man sich trotz Sonne, Meer und Abenteuer nach seinem eigenen Reich und dem bekannten Alltag sehnt.

Weil wir uns in den Ferien viel Neues vorgenommen haben

Voller Ideen: Freuen Sie sich darauf , neue Wohnideen umzusetzen. Foto über: Pufik Home

In den Ferien lebt man anders: Man ist entspannter, kommt mit weniger aus und saugt dafür viele Inspirationen auf. Man hat Zeit, die Gedanken fliegen zu lassen, und plant im Kopf viel Neues. Diese Ideen, Pläne und guten Vorsätze quellen gegen Ferienende fast über. So ähnlich, wie wir den Koffer fast nicht zubringen, weil zusätzlich zu den schmutzigen Kleidern auch noch Erinnerungen und Fundstücke verstaut werden müssen. All diese Pläne wollen nun umgesetzt werden, sozusagen beim ersten Schritt ins Haus!

Endlich schöne Bilder aufhängen, mehr Wohnlichkeit schaffen, ein wenig Bistrocharme ins Haus zaubern oder neue Vorhänge nähen. Freuen Sie sich darauf, denn mit dem Sommerferienende beginnt jeweils auch die neue Wohnsaison, mit noch mehr Inspirationen, neuen Trends und Farben.

Weil wir die Entspanntheit noch ein wenig behalten

Das Feriengefühl geht in die Verlängerung – und zwar dank einfache r Einrichtungstricks. Foto über: Entrance Makleri

Im Gegensatz zu den neuen Vorsätzen, die wir jeweils zu Jahresbeginn fassen, klappt es nach dem Heimkommen von den grossen Ferien viel besser mit der Realisation von Plänen. Einer dieser Pläne ist oft, die Entspanntheit der Ferien noch ein wenig zu behalten. Das klappt am besten, wenn Sie die Einrichtung ein wenig adaptieren. Schaffen Sie einen Ruheplatz. Dafür können Sie einfach eine hübsche Gartenliege ins Haus nehmen und diese ein bisschen umstylen.

Auch das genannte Bistrofeeling braucht nicht viel: zwei Stühle, ein kleines Tischchen und Zeit um zusammenzusitzen. Lassen Sie sich dazu auch von der Geschichte «Kommen Sie mit ins Bistro» inspirieren. Da bekommen Sie nämlich gleich noch Lust, typische Bistrogerichte zu kochen, einen französischen Aperitif zu geniessen und in französische Bücher zu tauchen.

Weil wir nun in Erinnerungen schwelgen können

Nicht vergessen: Souvenirs helfen der Seele und machen eine Einrichtung persönlicher. Foto über: The Socialite Family

Ferienglücksmomente kommen immer in drei Akten: Vorfreude – Erlebnis – Erinnerung. Der letzte Akt der Sommerferien, die Erinnerung, findet nach den Ferien zu Hause statt. Schwelgen Sie darin und unterstützen Sie dieses schöne Gefühl, indem Sie gewisse Fotos vergrössern und an die Wand hängen, vielleicht zusammen mit der hübschen Kette, die Sie in diesem kleinen, schrulligen Lädeli in einer versteckten Gasse gefunden haben.

Hören Sie auch noch eine Weile Ihren Lieblingssommersong, machen Sie ein Moodboard mit den Fotos und anderen Erinnerungen. Das können Menükarten sein, das Billett der Fähre, Postkarten oder vieles mehr. Legen Sie die Muscheln, die Sie gesammelt haben, ins Bad oder in ein Glas und stellen dieses dann aufs Bücherregal.

Weil wir wieder unsere Lieblingsdinge um uns haben

Persönlichkeit: Kleine Dinge sind Zeichen des Lebens. Foto über: @annaspiro

So schön wie es manchmal ist, alles hinter sich zu lassen und auf eine Reise aufzubrechen, so freuen wir uns auch wieder darauf, all das um uns zu haben, was unser Zuhause ausmacht. Klar ist man da daheim, wo auch die Liebe ist, aber es sind oftmals ganz kleine Dinge, die Zeichen dieser Liebe sind. Die Schälchen, die Fotos in hübschen Rahmen, die kurligen Objekte, die Kinderbasteleien oder die tolle Leuchte, die wir in den Ferien gefunden haben.

Tipp: Unterstützen Sie Ihre Schätze mit einem Ferienfoto, das Sie vergrössern und rahmen lassen. Setzen Sie es mit einem Passepartout in einen farbigen Rahmen, wie das hier die australische Interiordesignerin Anna Spiro gemacht hat. Das gibt dem Bild auf jeden Fall das gewisse stilvolle Etwas!

Weil wir uns darauf freuen, alles neu zu ordnen

Rückeroberung: Dinge zu ordnen und s chön zu präsentieren, verbinde t mit dem Zuhause. Foto über: @look_good_in_blue

Haben Sie auch typische Routinen, wenn Sie nach Hause kommen? Diese Routinen sind meist Zeichen der Rückeroberung des eigenen Reviers. Während ich auspacke und schon mal eine Wäsche in die Maschine stopfe, gibt mein Mann dem Hund und den Pflanzen auf dem Balkon Wasser. Zu diesen Rückeroberungsritualen gehört auch das Neuordnen der Dinge. Dieses findet natürlich nicht gleich mit dem Öffnen der Wohnungstüre an. Aber es ist eine schöne Beschäftigung in der ersten Zeit der Rückkehr. Es verbindet mit dem Zuhause und macht Lust auf Neues.

Tipp: Ich putze meine Wohnung immer erst beim Heimkommen so richtig, dann wechsle ich auch die Bettwäsche, denn es gibt nichts, was freundlicher «Willkommen daheim» aussagt, als in frischer Wäsche zu schlafen. Das Abstauben, Staubsaugen oder Bödenaufnehmen macht meines Erachtens vor dem Abreisen keinen grossen Sinn. Denn man macht es ja eh wieder beim Heimkommen. Und wenn man die Betten vor der Reise bezieht, verlieren sie in der Zeit der Abwesenheit jegliche Frische.

Weil wir uns wieder unseren Hobbys widmen können

Leidenschaften: Hobbys und schöne Routinen gehören zum Zuhauseg e fühl. Foto über: A Beautiful Mess

Nichts gegen Kaffee im Bistro, Strandspaziergänge beim Sonnenuntergang oder einen Marktbesuch in einer fremden Stadt. Aber auch daheim warten viele Dinge und Routinen, die uns lieb sind. Widmen Sie sich ihnen wieder und schätzen Sie sie. Gewisse Routinen können Sie auch neu einführen. Die Sonnenuntergangs-Spaziergänge etwa. Oder treten Sie in einen Lesezirkel ein, lernen Sie Salsa tanzen oder engagieren Sie sich stärker in Ihrem Quartier.

Weil wir wieder einen Ort haben, um herumzuwerkeln

Heimat: Zuhause ist da, wo man auch kreativ schaffen kann. Foto über: Honestly WTF

Meine Nachbarin ist von ihrem Ferienhaus nach Hause gekommen und erklärte mir, dass sie dort, obschon es auch ihr Haus ist, nie wirklich einen Ort eingerichtet hat, um kreativ zu arbeiten. Das tue sie daheim. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich eine zweite Wohnung in München hatte. Da ging es mir gleich. Man hat wahrscheinlich nur ein einziges richtiges Zuhause, und das ist dort, wo man eben diesen Ort zum Herumwerkeln hat.

Weil der Herbst ja auch seine schönen Seiten hat

Ausfliegen: Der Herbst lockt mit einer wunderschönen farbigen Natur. Foto: @MKN

Daheimsein bedeutet nicht, immer zu Hause zu bleiben. Der nahende Herbst lockt mit Spaziergängen und hoffentlich viel goldenem Licht. Jetzt kommt die Zeit der Wanderungen und Spaziergänge durch farbig werdende Landschaften, des Einkehrens mit Köstlichkeiten wie frischem Most und Sauser und der Schiffahrten auf unseren wunderschönen Seen.

Weil wir den Balkon und die Küche auf Herbst umstellen

Marktbesuch: Im Herbst ist das Angebot besonder s gross. Foto über: Cate St. Hill

Auch bei uns sind Marktbesuche ein schönes Erlebnis. In Zürich gibt es fantastische Wochenmärkte auf dem Bürkliplatz, dem Helvetiaplatz, in Altstetten, in Oerlikon und einen kleinen auf der Gemüsebrücke. Diese Märkte helfen uns Stadtbewohnern, dem Balkon schöne Pflanzen zu geben und Marktfrische in die Küche zu zaubern. Dass man dabei auch immer Bekannte trifft und sich von der Schönheit der üppigen Auslagen zu Neuem inspirieren lässt, gehört auch zu diesen kleinen Ausflügen.

Also verwöhnen Sie sich mit Dahlien und Zinien, mit frisch gepflücktem Obst und knackigem Gartengemüse, mit Broten aus dem Holzofen oder Fischen aus dem See. Am Donnerstag finden Sie übrigens hier im Blog marktfrische «Willkommen Zuhause»-Rezepte!

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.