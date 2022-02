Ukraine-Sanktionen – Westen schneidet Russland von Finanzmärkten ab Die westlichen Länder ergreifen härtere Massnahmen als erwartet gegen Russland. Die USA verlegen zudem zusätzliche Soldaten ins Baltikum. Fabian Fellmann aus Washington

2011 waren viele noch guten Mutes, als die Pipeline Nord Stream 1 für russisches Gas eröffnet wurde. Nun kappen Deutschland und die USA die Erweiterung wegen der russischen Invasion in der Ukraine. Foto: John MacDougall (AFP)

Da war kein Gemurmel mehr von «geringfügigen Grenzverletzungen» wie Ende Januar, als Joe Biden am Dienstagnachmittag zu einer kurzen Rede über die aktuelle Lage in Osteuropa ansetzte. Russland habe ein grosses Stück Land aus der Ukraine herausgeschnitten, sagte Biden: «Das ist der Anfang einer russischen Invasion der Ukraine.» Entsprechend stellte sich für ihn auch die Frage nicht mehr, ob Russland mit Sanktionen belegt werden sollte. «Das verlangt eine entschiedene Antwort», sagte Biden.

Ob die westlichen Länder sich auf eine entschiedene Antwort einigen könnten, war die grosse Frage, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin Truppen in die separatistischen Gebiete Luhansk und Donezk geschickt hatte. Am Montag noch ergriff Biden nur ein erstes, beschränktes Sanktionsbündel, offenbar, weil er sich nicht sicher war, ob die Europäer einen schärferen Kurs mittragen würden. Kakofonische Äusserungen des Aussenbeauftragten Josep Borrell hatten die Befürchtung aufkommen lassen, die EU könnte sich möglicherweise nicht auf eine gemeinsame Haltung einigen, allen früheren Beteuerungen zum Trotz.

Das – vorläufige – Ende für Nord Stream 2

Besonders mit Deutschland diskutierten Bidens Leute in der Nacht von Montag auf Dienstag intensiv, wie seine Sprecherin Jen Psaki auf Twitter schrieb. Das Resultat verkündete der deutsche Kanzler Olaf Scholz am Dienstagmittag: Seine Regierung lege die Pipeline Nord Stream 2 auf Eis. Das ist für Deutschland ein schmerzhafter Schritt. Durch die milliardenteure Röhre hätte bald preiswertes russisches Gas ins Land fliessen sollen. «Wir arbeiten mit Deutschland zusammen, damit Nord Stream 2 nicht vorankommt», sagte Biden. Dieser Schritt sei nur dank der US-Diplomatie möglich geworden, verbreitete Psaki auf Twitter, sprich: durch amerikanischen Druck.

Aufgemalte Karte an einem Infocontainer: Deutschland hat das Genehmigungsverfahren für die russisch-deutsche Erdgasleitung Nord Stream 2 bis auf Weiteres gestoppt. Foto: Stefan Sauer (Keystone/dpa)

Schliesslich aber scheinen die USA, die EU-Länder und Grossbritannien über das gesamte Paket einig geworden zu sein – und es fällt härter aus als erwartet. Den Ton gab am Nachmittag der britische Premier Boris Johnson vor. Seine Regierung bestraft drei russische Oligarchen mit Vermögens- und Reisesperren und friert die Guthaben fünf russischer Banken ein, womit diese vom Londoner Finanzplatz ausgeschlossen werden.

Abgeschnitten vom Euro- und Dollarmarkt

Die EU-Mitgliedsstaaten fanden kurz darauf nach stundenlangen Verhandlungen ebenfalls zu einem Grundsatzentscheid. Den muss die EU-Kommission nun ausfeilen, noch diese Woche sollen die Sanktionen in Kraft treten. Die EU-Staaten werden vorerst nicht alle Sanktionsmöglichkeiten ausschöpfen. Sie gehen aber deutlich weiter als 2014, als sie Russland bereits wegen der Besetzung der Krim und von Teilen des Donbass sanktionierten. Die EU-Mitglieder belegen sämtliche 351 Abgeordneten der russischen Duma, die im Parlament für die Unabhängigkeit der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk gestimmt hatten, mit Einreise- und Vermögenssperren. Dasselbe gilt für 27 weitere Personen, die sich zum Beispiel mit Desinformationskampagnen an der Destabilisierung der Ukraine beteiligen, von Militärs über Politiker bis zu Medienleuten.

Einschneidender sind aber die wirtschaftlichen Sanktionen: Die EU schränkt den Zugang Moskaus zu den europäischen Finanzmärkten ein und blockiert die Refinanzierung der russischen Staatsschulden. Strafen droht sie überdies Banken an, die den russischen Militärapparat mitfinanzieren. Die EU wolle es dem Kreml so schwer wie möglich machen, seine aggressive Politik zu finanzieren, sagte von der Leyen. Schliesslich verbietet die EU analog zu den USA Handel und Investitionen mit den besetzten Gebieten, wie sie es 2014 schon mit der Krim gemacht hatte. Grossbritannien macht die EU-Sanktionen ebenfalls mit.

Die USA gehen im Gleichschritt vor. Damit verweigern die Länder mit den grössten westlichen Finanzplätzen dem russischen Staat, auf ihren Finanzmärkten neue Staatsschulden aufzunehmen. «Wir schneiden Russland von der westlichen Finanzierung ab», sagte Biden. Die USA verhängen Strafmassnahmen überdies gegen zwei russische Banken, VEB und Promswjasbank, sowie gegen mehrere Oligarchen und deren Familienmitglieder.

Absicherung an der Ostflanke der Nato

Biden liess jedoch deutlich durchscheinen, dass er das alles für ungenügend hält, um Putin von weiteren Provokationen abzuhalten. Zu «bizarr» sei dessen Rede vom Montag gewesen, in der er die Geschichte Russlands umzuschreiben versuchte. Biden warnte Putin, die westlichen Länder seien darauf vorbereitet, auch auf die nächsten Schachzüge Russlands entschieden zu antworten: «Wir werden unsere Sanktionen weiter eskalieren, falls Russland weiter eskaliert.» Welche Optionen noch zur Verfügung stehen, führte er nicht aus, sagte jedoch: «Russland wird einen noch höheren Preis zu zahlen haben.»

Auch militärisch reagieren die USA. Sie verlegen weitere in Europa stationierte Truppen nach Osten, insbesondere in die baltischen Staaten. Das sei eine Antwort darauf, dass Russland seine Einheiten nicht aus Weissrussland zurückgezogen habe, sagte Biden. Nun will er die nervösen osteuropäischen Nato-Mitglieder des Beistands der USA versichern und für Putin eine rote Linie ziehen. Der habe in seiner Rede russische Ansprüche auf das Territorium europäischer Nato-Mitglieder erwähnt und offen mit Krieg gedroht.

Biden betonte jedoch, die Truppenverlegungen seien rein defensive Vorgänge: Er habe keinerlei Absicht, in einen Krieg mit Russland zu geraten. Vielmehr sei er nach wie vor daran interessiert, auf eine diplomatische Lösung hinzuarbeiten – sofern Russland ernsthaft darauf einsteige. An diese Möglichkeit zu glauben scheint Biden indes längst nicht mehr.

Russland gab sich unbeeindruckt. Hämisch schrieb der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew auf Twitter: «Willkommen in einer neuen Welt, wo die Europäer bald schon 2000 Euro pro Kubikmeter Gas zahlen werden.»

Fabian Fellmann

