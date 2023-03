Givaudan und Firmenich im Visier – Wettbewerbshüter ermitteln gegen Schweizer Duftstoffhersteller Die Wettbewerbskommission hat eine Untersuchung gegen vier Hersteller von Duftstoffen eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass sich die Unternehmen abgesprochen haben. Jon Mettler UPDATE FOLGT

Eine Mitarbeiterin von Givaudan testet im Labor in Dübendorf ZH Duftstoffe. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die beiden Schweizer Duftstoffhersteller Givaudan und Firmenich sowie International Flavors & Fragrances aus den USA und Symrise aus Deutschland sind ins Visier der Eidgenössischen Wettbewerbskomission (Weko) geraten. Ihnen wirft die Behörde mehrere Verstösse gegen das Kartellrecht vor, wie die Weko am Mittwochmorgen bekannt gab.

Die Unternehmen sollen ihre Preisgestaltung untereinander abgesprochen und die Konkurrenz gehindert haben, bestimmte Kunden zu beliefern. Darüber hinaus sollen sie die Herstellung gewisser Duftstoffe beschränkt haben.

Weltweite Ermittlungen sind im Gang

Duftstoffe sind ein Bestandteil vieler Produkte des Alltags, darunter von Kosmetik- und Körperpflegeartikeln sowie von Wasch- und Reinigungsmitteln.

Die Untersuchungen in der Schweiz sind ein Teil eines weltweiten Vorgehens von Wettbewerbsbehörden gegen Hersteller von Duftstoffen. Ermittlungen laufen auch in der Europäischen Union und in Grossbritannien. Beteiligt sind ebenfalls die US-Kartellwächter. Die beteiligten Behörden führten an verschiedenen Standorten Hausdurchsuchungen durch.

Givaudan und Firmenich gehören zu den grössten Herstellern von Duftstoffen in der Welt. Givaudan hat den Hauptsitz in Vernier bei Genf und Firmenich seinen Hauptsitz in Genf.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Mehr Infos @jonmettler

Fehler gefunden?Jetzt melden.