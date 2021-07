Unwetter sorgen für Hochwasser im Süden und Osten

Die ergiebigen Regenfälle in den letzten Stunden haben die Hochwasserlage in der Schweiz verschärft. In den letzten zwei Tagen gab es laut SRF Meteo gebietsweise mehr Niederschlag als im ganzen Monat Juli.

Verschärft hat sich die Hochwasserlage namentlich in der Ostschweiz. So führen die Thur und die Sitter Hochwasser. Es muss laut Alert Swiss mit Überschwemmungen gerechnet werden. Die Polizei ruft dazu auf, die betroffenen Gebiete zu meiden.

Doch auch im Berner Oberland hat es wie aus Kübeln gegossen. Im Bahnverkehr zwischen Brienz und Meiringen kommt es laut SBB zu Einschränkungen. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Derzeit ist offen, wie lange die Einschränkungen dauern.

Unterbrochen ist die Matterhorn Gotthard Bahn. Betroffen sind die Strecken zwischen Oberwald und Ulrichen, zwischen St. Niklaus und Täsch sowie zwischen Visp und Täsch. Grund dafür sind Unwetterschäden. Es kommt zu Verspätungen.

Warnung auch im Aargau

Eine Unwetterwarnung via Alert Swiss hat auch der Kanton Aargau erlassen. In Vordemwald muss mit Überschwemmungen gerechnet werden. Die Polizei warnt davor, in den von Hochwasser betroffenen Regionen nicht in Keller oder Tiefgaragen zu gehen und nicht mit dem Auto oder Velo durch überflutete Strassen zu fahren. Auch solle sich die Bevölkerung von Gewässer, die Hochwasser führten, fernhalten.

Im ganzen Kanton Aargau sind die Notrufnummern 117, 118, 144 und 112 ausgefallen. Notrufzentralen sind telefonisch nicht mehr erreichbar. Es bestehe keine Gefahr, teilte der Kanton Aargau via Alert Swiss mit. Notfall-Treffpunkte in den Gemeinden werden besetzt.

Am meisten Niederschlag fiel in den letzten zwei Tagen im Tessin, aber auch in weiten Teilen der Kantone Uri, Graubünden und Glarus. In Faido erreichten die Regenmengen 174 Millimeter, in Gütsch Andermatt 150 Millimeter und in Trun 126 Millimeter. Doch auch in Elm GL und Urner Boden waren es noch mehr als 100 Millimeter.