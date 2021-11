Streit wegen Kündigung – Whistleblower verliert vor Gericht gegen Zürcher Unispital Ein Arzt hat am Unispital Missstände gemeldet – in der Folge musste der Leiter der Herzklinik gehen. Der Whistleblower auch. Seine Kündigung sei rechtens, so das Verwaltungsgericht. Catherine Boss

Das Gericht sagt über die Kündigung in der Herzklinik-Affäre: Die Spitalleitung ist zu lange untätig geblieben. Foto: Sabina Bobst

Das Zürcher Universitätsspital durfte das Arbeitsverhältnis mit dem Whistleblower in der Herzklinik-Affäre auflösen. «Zumal auch die Zusammenarbeit mit dem Klinikdirektor beendet wurde», schreibt das Zürcher Verwaltungsgericht in einer Medienmitteilung am Montag. Der Hinweisgeber wehrte sich mit einer Beschwerde gegen seine Entlassung.

Laut Gericht hat der Arzt in der Konfliktsituation Gespräche mit seinem damaligen Vorgesetzten und Klinikdirektor, Francesco Maisano, verweigert. «Im Dezember 2019 meldete der Beschwerdeführer der Spitaldirektion ein angebliches Fehlverhalten des Klinikdirektors. Daraufhin wurde eine Untersuchung eingeleitet, welche die Vorwürfe später teilweise bestätigte», schreibt das Gericht. In der Folge habe der Leitende Arzt weitere Meldungen über Missstände gemacht, auch gegen andere Mitarbeiter der Klinik. «Der Konflikt war im Sommer 2020 bereits derart verhärtet, dass er nur noch durch die Auflösung einzelner Anstellungsverhältnisse beruhigt werden konnte.»

Mitverantwortung der Spitalleitung

Das Gericht sieht die Spitalleitung in der Mitverantwortung. Dem Arzt war nach seiner Whistleblower-Meldung ein Sabbatical angeboten worden, das er ablehnte. Die Spitalleitung sei zu lange untätig geblieben. «Und ergriff mit dem Angebot eines Sabbaticals später eine Massnahme, die der Beschwerdeführer als Versuch verstehen musste, ihn loszuwerden.»

Die Rechtsanwältin des Arztes sagt, das Urteil basiere auf einer unvollständigen Darstellung des Sachverhalts. So sei der Arzt beispielsweise nach einer ersten Kündigung im Sommer 2020 wieder eingestellt worden, weil offenbar Kündigungsgründe entfielen. Trotzdem beziehe das Gericht Informationen aus der Zeit davor mit ein. Nicht berücksichtigt werde zudem, dass es zur zweiten Kündigung gekommen sei, nachdem es eine massive Reaktion des Klinikleiters und seines Teams gegen die Wiedereinstellung gegeben habe. Man prüfe, das Urteil weiterzuziehen, sagt sie.

Catherine Boss ist Co-Leiterin des Recherchedesk, Schwerpunkt ihrer Berichterstattung sind Medizin-, Wirtschafts- und Justizthemen sowie weitere investigative Recherchen. Sie hat mit Kollegen einen Swiss Press Award und zweimal den Zürcher Journalistenpreis erhalten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.