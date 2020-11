Totalsperre wegen Bauarbeiten – Wichtige SBB-Strecke in Zürich lahmgelegt Bahnreisenden zwischen Hauptbahnhof und Hardbrücke steht ein spezielles Wochenende bevor. Das müssen Sie wissen. Martin Huber

Die SBB müssen im Gleisfeld vor dem Zürcher Hauptbahnhof Weichen ersetzen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Von Samstagmittag bis Sonntagnacht fahren zwischen Zürich HB und Hardbrücke keine Züge. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten an den Gleisen, wie die SBB mitteilt. So müssen auf Höhe der Langstrasse acht Weichen ausgewechselt werden. Diese hätten in den letzten zwei Jahrzehnten täglich den Belastungen von mehreren Hundert Zügen standgehalten und das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Gleichzeitig erneuern die Bauteams auf dem Streckenabschnitt rund 200 Meter Schienen und wechseln 2800 Tonnen Schotter aus. Die neuen Weichen und Gleisjoche werden laut SBB voraussichtlich wieder mehr als 20 Jahre im Einsatz stehen. Und: Mit der einmaligen Totalsperre könne man auf fast 20 einzelne Nachtsperrungen verzichten.