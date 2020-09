Zürcher Quartiere wehren sich – Kampfansage gegen Heizpilze und Festzelte Die Quartiervereine der Zürcher Innenstadt sind gegen Sonderregeln für Gastronome im kommenden Winter. Sie wollen nach dem Corona-Sommer mehr Ruhe in den Wohnquartieren. Tina Fassbind

Bloss das nicht: Umstrittene Heizpilze wärmen Aussenräume im Winter. Bild: KEYSTONE

Die Heizpilze sollen zurückkehren. Dies zumindest schlagen Zürcher Kantonsräte vor. Um Gastwirte in den kalten Jahreszeiten vor weiteren coronabedingten Umsatzeinbrüchen zu verschonen, hat der Freisinnige Marc Bourgeois gemeinsam mit Jürg Sulser (SVP), dem Chef der kantonsrätlichen Gewerbegruppe, und 60 anderen bürgerlichen Mitgliedern des Rates am Montag ein dringliches Postulat eingereicht. Darin fordert er Erleichterungen für die Gastronomie – und ausnahmsweise auch den Einsatz der umstrittenen Heizpilze (lesen Sie hier mehr zum Thema).

Gegen diese Pläne setzt sich nun die Gruppe «Innenstadt als Wohnquartier» zur wehr, der vier Zürcher Quartiervereine angehören. Man werde die Forderungen der Gastronomie-Lobby nach erleichterten Bewilligungen von Festzelten und Heizpilzen oder anderen Installationen bekämpfen, teilt die Gruppe am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Gruppe anerkennt schwierige Lage

Die Quartiervereine anerkennen zwar die schwierige Lage vieler Restaurants und haben deshalb die erweiterte Nutzung des öffentlichen Raums während der Sommermonate toleriert, von welcher «die Gastrobetriebe intensiv Gebrauch gemacht haben». Man habe aber bereits im Mai angekündigt, dass man sich gegen weitere Belastungen zur Wehr setzen werde, so die Gruppe. «Die Wohnquartiere müssen endlich geschützt werden.»

«Die Innenstadt ist als Wohnquartier in Frage gestellt.» Gruppe «Innenstadt als Wohnquartier»

Seit der Lockerungen der Corona-Massnahmen würden die Innenstadtquartiere unter der enormen Belastung des öffentlichen Raums leiden – inbesondere während der Nachtruhe, heisst es in der Mitteilung weiter. «Sensiblere Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel Familien, ältere Menschen aber auch Berufstätige können nicht mehr in unseren Quartieren leben. Damit ist die Innenstadt als Wohnquartiere in Frage gestellt.»