Militäranlage für Asylsuchende – Wie aus Bührles Munitionsfabrik ein Bundesasylzentrum wurde Im «Camp Haselbach» im Rümlanger Wald sollen künftig Flüchtlinge untergebracht werden. Das einstige Bührle-Werkgelände war jahrelang für die Öffentlichkeit gesperrt. Martin Huber

Hier sollen abgewiesene Asylsuchende einziehen: Militäranlage Haselbach am Waldrand oberhalb von Rümlang. Das Camp hat eine geheimnisumwitterte Geschichte. Foto: Dominique Meienberg

2023 sollte es eröffnet werden: das Bundesasylzentrum (BAZ) im Zürcher Vorort Rümlang. So sahen es die bisherigen Pläne für das dritte und letzte BAZ in der Region Zürich vor. Die beiden anderen sind bereits in Embrach und auf dem Duttweiler-Areal in der Stadt Zürich in Betrieb (lesen Sie hier mehr dazu). Eingerichtet wird das Bundesasylzentrum Rümlang auf dem militärischen Übungsplatz «Camp Haselbach», rund zwei Kilometer oberhalb des Dorfes am Waldrand. Das Areal gehört dem Bund.

Das dritte Zürcher BAZ soll Platz für 150 Personen bieten und als Ausreisezentrum dienen – also für Personen mit abgewiesenem Asylgesuch.