Elternfrage: Richtiges Lernverhalten – Wie begeistere ich meine Enkelin fürs Lernen? Oft scheinen Kinder alles andere interessanter zu finden als den Unterricht. Daniela Melone hat Tipps – für Kinder und Eltern. Daniela Melone

Kreativität oder Lernschwäche? Viele Eltern haben überzogene Erwartungen, wenns ums Lernen geht. Illustration: Benjamin Hermann

Meine Enkelin besucht die zweite Primarklasse. Vieles interessiert sie sehr. Anderes wie Buchstaben oder Rechnen üben gar nicht. Da verweigert sie sich manchmal regelrecht. Soweit normal, scheint mir. Doch fällt mir auf, dass sie sich weitaus am meisten für die Menschen in der Schule interessiert: ein gestürztes Kind, streitende Kinder, die kaputte Brille der Lehrerin, das ständige Fluchen des Banknachbarn und so fort. Das geht häufig so weit, dass sie die eigentliche Lernarbeit nicht oder sehr spät in Angriff nimmt.

Früher sagte man dem: «Lässt sich leicht ablenken». Was man dagegen getan hat, weiss ich allerdings nicht. Mir macht es Sorgen. Ich wünschte mir, sie würde in der Schule und zu Hause sofort mit der Arbeit beginnen und sie zügig erledigen. Und zwar gut und mit Interesse, nicht einfach, damit im Heft etwas steht. Mir erzählt sie fast nur von solchen zwischenmenschlichen Begegnungen, kaum ein Wort vom Unterricht. Anzufügen wäre noch, dass die Klasse gemischt ist, 1. und 2. Klasse, und dass meine Enkelin die Allerjüngste in der Klasse ist. Besten Dank für Ihre Antwort. Leserfrage von Maja