Der neue «Lindenhofkeller» in Zürich – Wie bei Oma Brezen, Schweineschmalz und ein Rotkohl-Shot: Das bayrisch angehauchte Restaurant des ehemaligen Mesa-Spitzenkochs Sebastian Rösch ist bodenständig und raffiniert zugleich. Claudia Schmid

Die Brotzeit ist der erste Gang des 5-Gang-Menus. Bald soll es die kalten Vorspeisen auch à la carte geben. Foto: Lukas Lienhard

Clever, wer wie Sebastian Rösch ein Restaurant über die Feiertage einweihte: Es gab kaum Konkurrenz, weil viele Lokale zu waren (oder es immer noch sind). Der frühere Sternekoch des Gourmetlokals Mesa

nahm nach Weihnachten den Lindenhofkeller in Betrieb. Seither ist das Zürcher Restaurant an bester Touristenlage jeden Abend gut besucht – auch am Dienstag.



Die Liegenschaft beim Lindenhof ist seit dem 19. Jahrhundert eine Gaststätte, stand aber die letzten zwei Jahre leer. Sie ist im Besitz der Freimaurerloge Modestia cum Libertate. Allein die Atmosphäre ist einen Besuch wert: Ein Kachelofen mit knisterndem Feuer verbreitet Gemütlichkeit; das Licht ist angenehm gedämpft. Die Einrichtung mit den Nussbaumtischen und der waldgrünen Wand wirkt handfest und doch raffiniert.