Geldblog: Steigende Inflation – Wie bringe ich meine Cashbestände in Sicherheit? Die steigende Teuerung frisst am Wert des Geldes, weshalb man trotz aller Unsicherheiten auch im Alter investieren sollte. Hier finden Sie Anlagetipps. Martin Spieler

Chancen und Risiken abwägen: Im aktuellen Umfeld bieten Amortisationen eine attraktive Anlagealternative. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin 67-jährig, meine Frau 64-jährig, wir sind kinderlos und bewohnen das eigene Haus, welches mit einer Hypothek von 500'000 Franken belastet ist. Daneben verfügen wir über Guthaben von rund 1,6 Millionen Franken, wovon 230'000 Franken angelegt sind. Als Einkommen beziehen wir eine volle Ehepaar-AHV-Rente und eine PK-Rente. Die Credit Suisse ist unsere langjährige Hausbank. Die Hypothek und 1 Million Franken unseres Cashbestandes sind dort deponiert. Minuszinsen werden uns nicht belastet. Unser Berater ist der Ansicht, dass wir dringend – auch im Hinblick auf die steigende Teuerung – Teile unseres Cashbestandes anlegen sollten. Grundsätzlich sehen wir das auch so, sind uns aber unschlüssig, was konkret zu tun ist wegen des Ukrainekriegs und Börsenrisikos. Wir sind beide keine Finanzspezialisten und wollen keine grossen Risiken eingehen. Die CS empfiehlt uns, 500'000 Franken in Private Mandate anzulegen. Was denken Sie? Leserfrage von K.T.