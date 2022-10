Investitionen im Welthandel – Wie China Europas Häfen steuert Beim Einstieg von Cosco in Hamburg geht es nicht um Geld, sondern um den chinesischen Einfluss auf die europäischen Handelswege. Der nimmt weiter zu – einzelne Häfen können sich ihm nicht entziehen. Thomas Fromm , Florian J. Müller , Saskia Aleythe

Der chinesische Betreiber Cosco Shipping Ports Limited kauft von der Hamburger Hafengesellschaft HHLA eine 24,9-prozentige Beteiligung am Containerterminal Tollerort (Bild). Foto: Axel Heimken (AFP)

Manchmal muss man die Dinge auf den Kopf stellen, um sie besser einzuordnen. In diesem Fall vielleicht so: Was würde eigentlich passieren, wenn ein deutscher Hafenbetreiber ins ferne China zöge, um sich dort Anteile an Hafenterminals in Shanghai oder Shenzhen zu kaufen? Würde man damit eine grosse politische Diskussion in Peking lostreten wie jetzt in Deutschland? Würde Präsident Xi Jinping ein Machtwort sprechen und sich für den Einstieg der Europäer einsetzen, so wie sich Kanzler Olaf Scholz in diesen Tagen für den Einstieg eines chinesischen Investors im Hamburger Hafen starkgemacht hat?