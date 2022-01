Ausbruch nach Quarantäne und Tests – Wie Corona in die Antarktis kam – und was dabei optimistisch stimmt Auf einer Forschungsstation steckten sich mehrere Geimpfte mit Covid an – nach langer Quarantäne und vier PCR-Tests. Der Ausbruch hat auch eine positive Begleiterscheinung. Andreas Frei

Corona in der Eiswüste: Auf der Forschungsstation Princess Elizabeth Antarctica kam es trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen zu einem Ausbruch. Elf Geimpfte erkrankten, alle aber nur leicht. Foto: International Polar Foundation

Corona hat es nun an einen der abgelegensten Orte der Welt geschafft: Eine isolierte Forschungsstation auf dem antarktischen Festland. Bemerkenswert ist daran aber nicht der Ausbruch selber, sondern wie sich das Virus ins ewige Eis geschlichen hat – und wie die Menschen damit umgingen.

Ereignet haben sich die Ansteckungen auf der belgischen Forschungsstation Princess Elisabeth Antarctica (PEA). Diese ist für sich bereits aussergewöhnlich, es ist die erste energieautonome Station des Kontinents, der Strom wird ausschliesslich aus Sonnenlicht und Wind generiert (mehr dazu im Kasten). Im Dezember erhielt die CO₂-neutrale Forschungsbasis das erste elektrisch betriebene Raupenfahrzeug, doch für die grossen Schlagzeilen sorgte der eigentlich unerwartete Covid-Ausbruch.

Princess Elisabeth Antarctica Infos einblenden Die belgische Forschungsstation ist seit Februar 2009 in Betrieb und nach der belgischen Thronfolgerin Prinzessin Elisabeth benannt. Geforscht wird jeweils im Sommer, der auf der Südhalbkugel im Dezember beginnt. Die Station wird nur mit Wind- und Solarenergie betrieben, dabei hilft die spezielle Lage der Prinzessin Elisabeth Antarktis (PEA): Sie wurde auf 1400 Metern über Meer auf einem Felsen errichtet, wo teilweise Windspitzen bis 300 km/h gemessen werden. Dies generiert zwar viel Strom, damit die Station den Böen aber auch standhalten kann, erhielt sie eine aerodynamische Form. Die Station wird mit Wind- und Solarenergie betrieben. Foto: International Polar Foundation Damit das Gebäude an der windexponierten Lage den Kräften der Natur standhält, wurden aerodynamische Formen verwendet. Foto: International Polar Foundation Die weltweit erste emissionsfreie Polarforschungsstation, wie sich die PEA nennt, liegt rund 200 Kilometer von der Küste entfernt in norwegischem Gebiet. Während die meisten Stationen aus logistischen Gründen am Meer liegen, ist hier eine Erforschung der umliegenden Berge möglich, preist die Betreiberin International Polar Foundation die PEA an. In der Station gibt es Labors, Büros, Wohnräume oder eine Kantine, ausserdem stehen mobile Labors und Wohnräume für Missionen zur Verfügung. Derzeit befinden sich gerade vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf einer Expedition und werden in Kürze zurückerwartet. Insgesamt 50 Mitarbeitende und Forschende werden diese Saison auf der Station erwartet. Sie können dabei erstmals ein elektrisch betriebenes Raupenfahrzeug testen. Es hilft gemäss Pressemitteilung bei der Wartung der Wetterstationen, bei Messungen im Feld oder kann für Rettungsmissionen gebraucht werden. Die Reichweite beträgt 50 Kilometer, mit Extrabatterie 200 Kilometer. Das neue elektrische Raupenfahrzeug der PEA. Foto: International Polar Foundation Die Antarktis, unendliche Weiten. Viele Kilometer von der Zivilisation entfernt, dringt das Team der Prinzessin-Elisabeth-Station in Eiswelten vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Foto: International Polar Foundation

Unerwartet, weil rigorose Sicherheitsmassnahmen getroffen wurden, um genau das zu verhindern. Die Forschenden und Mitarbeitenden aus Belgien, Grossbritannien, Irland, USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und der Schweiz mussten in eine zehntägige Quarantäne und sich insgesamt viermal testen lassen. Die vielen Tests waren aufgrund der verschiedenen Flugreisen notwendig: Ein PCR-Test war vor dem Abflug im Heimatland fällig. Der zweite folgte am fünften Tag der Quarantäne in Kapstadt, Südafrika. Vor dem Weiterflug wurde ein weiterer PCR-Test gemacht und auch auf der Forschungsstation folgte am fünften Tag ein weiterer Abstrich.

Hinzu kommt, dass alle Mitarbeitenden und Forschenden mindestens doppelt geimpft sein müssen, eine Person habe vor der Abreise sogar bereits den Booster erhalten, sagt Joseph Cheek, Projektleiter sowie Wissenschafts- und Kommunikationschef bei der International Polar Foundation, welche die Station betreibt. Am 9. Dezember 2021 kamen die ersten Crew-Mitglieder in der Basis an, am 14. Dezember führte das medizinische Personal den obligaten letzten Test durch. Alle waren negativ, alles sah gut aus.

Aber nur einen Tag später begann der Ausbruch, der erste positive Test wurde registriert, wie Cheek sagt. In der Folge seien insgesamt 11 von 30 Menschen auf der Station angesteckt gewesen, erklärt der Projektleiter.

In den Medien kursierten schnell andere Zahlen, 16 von 25 Geimpften sollen angesteckt sein, hiess es in Dutzenden Artikeln und Meldungen rund um den Globus. «Wir haben keine Ahnung, warum einige Medien berichteten, zwei Drittel des Personals oder 16 Personen hätten Covid. Sie haben nicht einmal die Anzahl der Personen, die sich derzeit in der Station aufhalten, richtig angegeben», sagt Cheek dazu und fügt an: «Das passiert, wenn man der Schnelligkeit bei der Veröffentlichung einer Geschichte Vorrang vor der Genauigkeit einräumt.»

Tatsächlich befinden sich derzeit gemäss der International Polar Foundation 22 Mitarbeitende und acht Forschende auf der Station. Und Cheek betont: «Der Ausbruch war für die Leute vor Ort wirklich nicht dramatisch.» Die meisten hätten etwas Halsschmerzen gehabt, manchmal seien leichtes Fieber, etwas Erschöpfung oder selten Kopfschmerzen dazugekommen. Die Infizierten wurden isoliert, und gemäss dem Projektleiter blieben alle in der Station ruhig und professionell, die Leute hätten alle jahrelange Erfahrung mit Extremsituationen.

Nach den durchwegs milden Verläufen erholten sich die Leute schnell und die Tests fielen bald wieder negativ aus, wie Cheek sagt. Acht der elf Genesenen arbeiten immer noch auf der Station. Drei reisten kurz vor Weihnachten mit einem geplanten Flug wieder nach Hause, nachdem sie symptomfrei gewesen waren und negative Testresultate erhalten hatten.

Das restliche Personal der Station wurde nicht infiziert, der Ausbruch scheint mittlerweile wieder vorbei zu sein. Niemand der Leute vor Ort wolle mit dem nächsten Flug vom 12. Januar abreisen, sagt Cheek. Und von den neuen Mitarbeitenden und Forschenden, die dann ankämen, habe keiner den Aufenthalt in der PEA absagen wollen. Zu wertvoll ist die Arbeits- und Forschungszeit auf der Prinzessin-Elisabeth-Station.

Wie Corona nun genau auf die Station gekommen sei, sei noch nicht nachgewiesen, das werde nun untersucht, sagt Cheek. Die wahrscheinlichste Option ist eine Ansteckung auf dem Weg von Kapstadt in die Antarktis. Zwar wurde auch die Flug-Crew getestet und es galt immer strikte Maskenpflicht, eine Übertragung beim Transfer oder am Flughafen wäre aber möglich gewesen.

Auch eine Infektion in der Hotelquarantäne kurz vor dem Weiterflug ist nicht auszuschliessen, gerade mit Omikron. Die neue Variante breitete sich Anfang Dezember, als das Antarktis-Personal in Quarantäne war, in Südafrika in rasantem Tempo aus. Diese damals massive Welle half dem Virus womöglich, auf einen Mitarbeiter oder eine Wissenschaftlerin übertragen zu werden.

Auch in Hongkong konnten in einem Quarantänehotel Omikron-Infektionen nachgewiesen werden, es war dies vor einigen Wochen eines der ersten Indizien, dass die neue Variante viel ansteckender sein könnte als Delta. Beim Antarktis-Ausbruch zeigt sich dies zwar auch, andererseits wurden auf der Station «nur» elf Personen positiv getestet, die Mehrheit blieb also unversehrt, obwohl die Menschen auf der Forschungsstation zusammenleben. Und obwohl gemäss Cheek nur eine Person geboostert war, die übrigen hatten also erst zwei Impfdosen erhalten. Was offenbar ausreichend Schutz bot.

Optimistisch stimmt auch, dass der Ausbruch auf der Forschungsstation im ewigen Eis keinerlei Probleme für die Geimpften darstellte. Die Impfdurchbrüche verursachten nur milde Verläufe, von den beschriebenen Symptomen her ist jede saisonale Erkältung weitaus lästiger, als die Covid-Erkrankungen auf der Antarktis-Station waren.

Auf die Gesamtbevölkerung übertragen lässt sich dies allerdings nicht eins zu eins, denn die Mitarbeitenden und Forschenden in der Antarktis müssen für ihren Einsatz einige medizinische Tests bestehen und somit bei guter Gesundheit sein. Ausserdem gehören die meisten Personen zu einer eher weniger durch Covid gefährdeten Altersgruppe.

