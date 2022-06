Ex-Fussballer wird Bürgermeister – Selbst der Stadt-Bischof warnte vor seiner Wahl Damiano Tommasi war italienischer Nationalspieler, ein Mann mit Prinzipien und Vista: Nun hat er die harte Rechte in ihrer Hochburg Verona geschlagen – fast aus dem Nichts. Oliver Meiler aus Rom

Spektakulär überraschend: Damiano Tommasi, 48 Jahre alt, Veronas neuer Bürgermeister, nach dem Wahltriumph am Sonntagabend. Foto: Maurilio Boldrini (Imago)

«Tor in Verona!» Wenn Sportler einer neuen Betätigung nachgehen, neigen die Medien gerne dazu, Bilder aus dem alten Leben rüberzuretten. Beim früheren italienischen Fussballprofi Damiano Tommasi, der am Sonntag spektakulär zum neuen Bürgermeister von Verona gewählt wurde, beinahe aus dem Nichts, ist das auch so. Seine Bürgerliste trug den Namen «Rete!», das ist ein Wortspiel: Rete steht im Italienischen für Tor und für Netz.