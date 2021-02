Zugunglück bei Winterthur – Wie das Auto auf die Geleise kam, bleibt rätselhaft Am Montagabend wurde ein Auto bei Schottikon von zwei Zügen eingeklemmt. Wie die Lenkerin das geschafft hat, untersucht nun die Polizei. Einen Bahnübergang gibt es in unmittelbarer Nähe nämlich nicht. Thomas Münzel

Zwischen diesen beiden Zügen wurde am Montagabend ein Personenwagen eingeklemmt. Foto: Marc Dahinden

Montagabend in Schottikon, kurz vor 22.30 Uhr. Eine Anwohnerin, die um diese Zeit einen Kopfhörer trug, nimmt so etwas wie ein leichtes Erdbeben wahr. «Es hat ein wenig geschüttelt», erinnert sie sich. Ihre Mutter habe dann in der Dunkelheit zwei still stehende Züge gesehen. Ein Auto haben Mutter und Tochter allerdings nicht bemerkt. Das ist jedoch auch nicht weiter verwunderlich. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Personenauto bereits zwischen den beiden Zügen eingeklemmt.

«Nach etwa 20 Minuten haben wir dann ganz viele Sirenen gehört», sagt die Anwohnerin. Und nochmals einige Minuten später sei ein Helikopter in der Nähe der Unfallstelle gelandet. Dieser sei erst weit nach Mitternacht wieder weggeflogen, erzählte die Anwohnerin. «Uns war jedoch schnell klar: Hier ist etwas Grösseres passiert.»