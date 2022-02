Analyse zum Fall Walijewa – Diese 15-Jährige steht stellvertretend für das russische System Eiskunstläuferin Kamila Walijewa darf trotz Dopingskandal um Gold laufen. Dahinter steht ein System, das schon Teenager massiv unter Druck setzt. Monica Schneider

Der Erfolg geht über alles: Trainerin Eteri Tutberidse unterhält sich im Training mit Kamila Walijewa. Foto: Grigory Sysoew (Keystone)

Das junge russische Gesicht, das in den vergangenen Tagen an den Olympischen Spielen die Schlagzeilen für den nächsten russischen Dopingskandal lieferte, darf am Dienstag zum Eiskunstlauf-Wettkampf antreten. So entschied es der Sportgerichtshof CAS. Als Fünftletzte der dreissig Starterinnen wird die 15-jährige Kamila Walijewa das Eis betreten, sie, die unter Experten als die vielleicht Talentierteste je und jetzt schon als eine der grössten Läuferinnen gilt.