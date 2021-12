Brief aus dem Silicon Valley - Wie das Silicon Valley mit der Pandemie umgeht

Das Interessanteste am Silicon Valley ist, dass hier Menschen aus verschiedensten Kulturen leben. Einige Nachbarn feierten neulich das hinduistische Lichterfest und liefen in glitzernden Saris auf die Strasse, um Feuerwerk-Vulkane zu zünden.

Einige stellen in der Adventszeit aufblasbare Snoopy-Figuren vors Haus, andere freuen sich schon jetzt auf das chinesische Neujahr. Meine Kinder nennen den Weihnachtsmann «Papai Noel», weil sie es in der brasilianisch geführten Kita so lernen. Und auf meinem Smartphone ploppen Nachrichten eines Chats für deutsche Expats auf – jemand schlägt Alarm, weil es im Supermarkt Lebkuchen von Leibnitz gibt.