Drohende Mangellage – Wie der Bundesrat uns auf einen harten Winter einschwört (oder es versucht) Der Bundesrat hält einen Energie-Engpass im kommenden Winter für realistisch, Gasrationierungen für möglich. «Nun geht es ums Ganze», sagt Energieministerin Simonetta Sommaruga. Philipp Loser Philipp Felber-Eisele

Diverse Botschaften: Die Bundesräte Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin mit Vertretern der Strom- und Energiebranche in Bern. Foto: Keystone

In Deutschland heisst es:

Bitte regelmässig das Eisfach abtauen.

Bitte den Duschkopf wechseln.

Bitte die Beleuchtung auf LED wechseln.

Im Winter wird es knapp.

Wir laufen in eine harte Zeit rein.

Wir müssen solidarisch sein.

In der Schweiz heisst es (wörtlich):

«Aktuell gibt es leider Entwicklungen, die uns nicht mit gewohnter Zuversicht in die Zukunft schauen lassen. Das verschärft die Konturen unserer Herausforderungen.»

Okay. Okay! Michael Wider hat diese Sätze gesagt, genau so. Er ist Präsident des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, und Herr Wider redete nach diesen einleitenden Sätzen noch ziemlich lange weiter. Er erklärte den Bereitschaftsgrad 1 der Schweizer Energieversorgung, den Bereitschaftsgrad 2, danach den Bereitschaftsgrad 3 und dann, folgerichtig, den Bereitschaftsgrad 4. Bei diesem, es schien wichtig, setze der Bundesrat in Verordnungen Massnahmen fest und in Kraft. Voilà.