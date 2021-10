In 6 Punkten erklärt – Wie der «Drachenlord» zur Internet-Reizfigur wurde Täglich fährt die Polizei vor seinem Haus vor, eine Frau gaukelte ihm die grosse Liebe vor: Der deutsche Youtuber Rainer Winkler provoziert – und ist einem Hassmob ausgesetzt. Ist er Opfer oder Täter? Tina Huber

Wer ist der «Drachenlord» – und warum ist er wichtig?

Hinter dem Pseudonym «Drachenlord» steckt der 32-jährige Deutsche Rainer Winkler. In Deutschland ist er zum Medienphänomen geworden, seit ein Gericht ihn letzte Woche zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt hat. Für Aufsehen sorgt er schon länger. In der kleinen bayrischen Ortschaft, in der Winkler wohnt, muss die Polizei rund ein Dutzend Mal pro Tag ausrücken, weil vor dem Haus des «Drachenlords» ein Mob randaliert. Die einen sehen in ihm ein Mobbingopfer, das der Staat zu wenig schütze – für andere ist er bloss ein uneinsichtiger Provokateur. Was ist da passiert?