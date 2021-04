Günther Tschanun ist tot – Teil 2 – Wie der Mörder seine Haftentlassung in letzter Sekunde gefährdete Der schwierige Insasse attestierte der Gefängnisleitung in einer Anklage «mentales Kindergartenniveau». Später tauchte er im Kloster unter – mit einer neuen Identität. Michèle Binswanger

Der verklärte Mörder: Günther Tschanun während seines Prozesses 1988. Foto: Keystone

Als Chef der Zürcher Baupolizei richtete Günther Tschanun 1986 vier seiner Mitarbeiter hin. Nach dem Ende seiner Haft im Jahr 2000 verschwand er spurlos. Neue Dokumente zeigen, wie er nach seiner Entlassung lebte und starb. Lesen Sie hier den ersten Teil zur vierteiligen Serie.

Teil 2:

Im Januar 1995 sitzt Tschanun seit acht Jahren in Haft, vier davon in der Strafanstalt Oberschöngrün. Den Alltag verbringt er meist allein in seiner Zelle und liest, schreibt oder brütet vor sich hin. Probleme macht er kaum. Dennoch beurteilt ihn die Anstaltsleitung als «schwierigen und auffälligen Menschen». Nicht nur, weil er sehr verschlossen bleibt. «Er erzählt niemals etwas über seine Aktivitäten im Ausgang oder Urlaub», heisst es in seinem Führungsbericht. Vor allem aber kann er sich so sehr in Dinge verbohren, dass er kaum mehr zugänglich ist.