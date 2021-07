Erfolg mit Pastellkreide – Wie der Sprayer zum Kunststar wurde Der Lausanner Künstler Nicolas Party musste einst über mehrere Jahre eine Busse abstottern. Heute erzielen seine Werke hohe Preise – auch weil er mit Konventionen bricht. Annik Hosmann

«Rovine» im Masi Lugano ist die erste grosse Ausstellung von Nicolas Party, in der neue und ältere Arbeiten zu sehen sind. Foto: Ephraim Bieri

Nicolas Partys Name sorgt regelmässig für Gesprächsstoff. Ja, Party wie «Party», das Fest. «Alle verbinden meinen Nachnamen mit etwas Positivem, das ist doch toll!» Als Kind wurde dem gebürtigen Lausanner eher nachgerufen: Nicolas est parti. Nicolas ist gegangen. Heute wäre die treffendere Übersetzung: Nicolas ist gestartet – durchgestartet.

Der 41-Jährige gilt aktuell als einer der hellsten Schweizer Sterne am internationalen Kunsthimmel. Dass er dort angelangt ist, hat mit einer Mischung aus Zufall und klarer Strategie zu tun.

Nicolas Party sitzt aufrecht und mit überschlagenen Beinen im obersten Stock des Masi, des zeitgenössischen Kunstmuseums in Lugano, wo er vor wenigen Tagen seine neuste Ausstellung «Rovine» eröffnet hat. Immer wieder schweift sein Blick über den dunkelblau glitzernden Luganersee – «fast wie in Lausanne», sagt der Künstler, der seit einigen Jahren in New York lebt.