Monti gastiert in Zürich – Wie der Traum des Lehrers vom eigenen Zirkus wahr wird Der Herbstzirkus macht seine eigene Geschichte zum Programm. Mit der Tournee schliesst sich auch der Kreis für eine Artistin. Ev Manz

Erst bewundert Lehrer Ernesto die Artistin Joëlle Ziörjen, die im neusten Monti-Programm im Duo mit Michael Patterson auftritt, später führt sie ihn in die Artistik ein. Foto: PD / Circus Monti

Was für eine Premiere! Erstmals überhaupt gastieren zwei grosse Zirkusse gleichzeitig in Zürich, wenn auch nur für fünf Tage. Während der Knie sein pandemiebedingt verschobenes Gastspiel auf dem Sechseläutenplatz am Sonntag beendet, hat der Monti am Mittwoch auf dem Kasernenareal mit «Cirque je t’aime» Premiere gefeiert. Und was für eine!

Am Ende der Vorstellung applaudiert das Publikum stehend. Verzaubert vom Programm, das der Schriftsteller Adolf Muschg «Arte povera vom Feinsten» nennt und das Fernsehmoderatorin Bigna Silberschmidt gleichermassen zum Staunen und zum Lachen gebracht hat. Eigentlich wäre das Programm schon für das vergangene Jahr vorgesehen gewesen, wegen Corona wurde die Tournee aber um ein Jahr verschoben.