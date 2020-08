Kampfjet-Abstimmung vom 27. September – Wie die Amerikaner Waffen der Schweizer Armee kontrollieren Will die Schweiz die neuen Kampfjets von den USA kaufen, muss sie über die gesamte Nutzungsdauer amerikanisches Recht akzeptieren. Damit bestimmen die USA, ob geflogen und geschossen wird. Benjamin Gafner

Der US-Kampfjet F-35 bei der Flugerprobung in Payerne VD. Plane-Spotter nutzen die Gelegenheit für Aufnahmen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die zwei Kontrollmänner aus den USA sind pünktlich am Treffpunkt auf dem Parkplatz in Münsingen bei Bern. Auf die beiden Amerikaner warten bereits Vertreter der Rüstungsbehörde Armasuisse, der Logistikbasis der Armee, der Rüstungsfirma Ruag sowie vier Militärpolizisten.

Nach der höflichen Begrüssung nehmen die Amerikaner in einem blauen VW-Bus der Schweizer Armee Platz. Die Seitenfenster und das Heckfenster sind mit blickdichter schwarzer Folie verklebt. Wohin die Reise genau geht, das sollen die US-Kontrolleure nicht nachvollziehen können. Der kleine Fahrzeugkonvoi mit zwei Transportbussen und zwei Militärpolizeiautos fährt zu einem geheimen Depot des Bundes, in dem scharfe Kriegswaffen lagern.

Das Ziel der US-Inspektion auf Schweizer Boden, die in Münsingen begann, waren die Flugzeugabwehr-Geschosse Stinger.

Was abenteuerlich klingt, spielte sich tatsächlich so ab. Und es wiederholt sich regelmässig. So schildern es Beteiligte, die nicht offiziell Auskunft geben dürfen und ihre Namen deshalb nicht in der Zeitung lesen wollen. Der Besuch aus den USA ist deshalb von Interesse, weil die Amerikaner seit Jahren in der Schweiz von ihnen gelieferte Rüstungsgüter kontrollieren. Würde die Schweiz beim anstehenden Kauf von Kampfjets ein US-Produkt wählen – zur Diskussion stehen die F/A-18 und die F-35 –, würden sich solche und ähnliche Kontrollen weiter akzentuieren. Das ist derzeit ein grosses Thema vor der Abstimmung vom 27. September, obwohl es nicht um den Kauf eines konkreten Jets geht, sondern um einen Grundsatzentscheid (lesen Sie hier, warum das Stimmvolk den Kampfjettyp nicht mitbestimmen darf).

Ein Zweierteam von Soldaten der Schweizer Armee beim Abschuss von Übungsmunition mit dem leichten Fliegerabwehrlenkwaffensystem Stinger. Foto: Schweizer Armee

Was die Amerikaner bei ihrer Inspektion besonders interessiert: die Nummern der Suchköpfe, die sich an der Spitze der scharfen Lenkwaffe finden. Sie protokollieren diese und melden ihre Inspektionsergebnisse später jener US-Behörde, für die sie arbeiten.

Das ist Teil eines US-Kontrollsystems, das perfekt durchorganisiert scheint. Die USA wollen wohl möglichst viele Waffen aus der US-Rüstungsindustrie in alle Welt verkaufen. Aber sie wollen auch sicherstellen, dass niemand aus einem Käuferland gegen die US-Interessen schiesst. Die Behörden haben also zu gewährleisten, dass US-Rüstungstechnologie nie gegen die USA selber oder gegen aussenpolitische Interessen der USA eingesetzt wird.

So, wie US-Experten die Schweizer Stinger-Lenkwaffen kontrollieren, inspiziert und kontrolliert ein Heer von 18’000 Mitarbeitenden der Defense Security Cooperation Agency (DSCA) auch über 140 andere Länder, die – wie die Schweiz – US-Rüstungsgüter gekauft haben.

Die Schweiz hat unterschrieben

Solche Kontrollen hat die Schweiz beim Kauf von US-Waffen akzeptiert. Je nach Waffensystem gehören dazu auch Wartungsarbeiten im heiklen Softwarebereich. Solche Vereinbarungen existieren auch beim 1997 beschafften Kampfjet F/A-18, namentlich für Spezialboxen, die im Volksmund Blackboxes genannt werden. Ein neuer Kampfjet aus den USA würde einen technologischen Quantensprung gegenüber der heutigen F/A-18 bedeuten. Teil davon wären hochstehende Kontroll- und Wartungssysteme, die den Informationsschutz aus Schweizer Sicht nicht immer gewährleisten.

Dass die Kontrollierten die Kontrollen aus Übersee gleich selbst zu bezahlen haben, damit brüstet sich Generalleutnant Charles Hooper öffentlich.

Bereits heute gilt, dass Schweizer einige Schlüsselgeräte nicht öffnen und analysieren dürfen. Dasselbe trifft für gewisse Komponenten der F/A-18-Lenkwaffen Amraam und Sidewinder AIM-9X zu, mit denen im Ernstfall feindliche Jets abgeschossen werden könnten. Ob und in welchem Falle das tatsächlich getan werden könnte, das wissen die Schweizer Piloten im Gegensatz zu amerikanischen Kontrollbehörden nicht – jedenfalls nicht mit letzter Gewissheit. (Lesen Sie hier, wie Verteidigungsministerin Viola Amherd mit der einzigen Schweizer Kampfjetpilotin Abstimmungskampf macht.) Regelmässig kontrollieren die Amerikaner auch zentrale Bestandteile der Panzerhaubitze M 109, die ebenfalls aus den USA kommen.

Dass die Kontrollierten die Kontrollen aus Übersee gleich selbst zu bezahlen haben, damit brüstet sich Generalleutnant Charles Hooper öffentlich auf der Website der DSCA. Es seien die Kunden, die für die Unkosten der Amerikaner aufzukommen hätten, sagt Hooper, bis vor wenigen Tagen Direktor der DSCA.

Soeben abgelöst wurde Hooper an der Spitze des Dienstes von Heidi H. Grant. Sie stand bisher der Defense Technology Security Administration (DTSA) vor, die der Kontrollbehörde Hoopers vorgelagert ist. Sie bestimmt, wer welche US-Waffentechnologie unter welchen Bedingungen überhaupt erhalten darf. Wer als Käufer auserkoren wird, bestimme die Behörde im Einzelfall, schreibt die DTSA. Sie ist seit ihrer Gründung Mitte der 1980er-Jahre eng mit dem Verteidigungsdepartement verknüpft. Die genauen Abmachungen hält Heidi Grants DTSA jeweils in einem «Letter of Offer and Acceptance» fest.

Europäer ticken anders

Die Schweizer Luftwaffe teilt dazu mit, es bestünden allen Anbietern gegenüber gewisse Abhängigkeiten. Sie erwähnt auch, dass technologische Abhängigkeiten Prüfpunkte seien, die in der laufenden Evaluation sorgfältig ermittelt würden. Man prüfe, wie sie sich reduzieren liessen.

Informationen der europäischen Kampfjetanbieter ergeben, dass es dort keine Kontrollbehörden gibt, die den Schweizern nach einem Jetkauf auf die Finger schauen würden. Aus der jüngsten Evaluation ist bekannt, dass Frankreichs Flugzeughersteller Dassault der Schweiz sämtliche Codes und Baupläne zum Kampfjet Rafale zur Verfügung gestellt hätte – mit Ausnahme jener zu den Nuklearbomben, an denen die Schweiz aber kein Interesse hat. Es ist davon auszugehen, dass sich die Franzosen im aktuellen Wettbewerb diesbezüglich gleich präsentieren werden.

Hinter dem Eurofighter, einem gemeinsamen Produkt von Deutschland, Italien, Grossbritannien und Spanien, steckt eine ganz andere Konzeption als hinter den US-Jets. Die federführenden Länder tauschen geheime Details und Softwarecodes untereinander aus, die gemeinsame Weiterentwicklungen erst ermöglichen. Demnach gäbe es auch in einem Schweizer Eurofighter keine geheimen Steuerungen oder unkontrollierbaren Datenabflüsse. Kontrolleure aus Deutschland oder Frankreich gäbe es beim Kauf des entsprechenden Jets also nicht. Wegfallen würden so auch die zugeklebten Fenster am VW-Bus der Schweizer Armee.