Zum Start der Basler Fasnacht – Wie die Basler über die «Ziircher» frotzeln Bitterböse Verse und verbale Seitenhiebe: Sich über Zürich lustig zu machen, hat an der Basler Fasnacht Tradition, wie die bissigsten Schnitzelbänke der vergangenen Jahre zeigen. Tina Fassbind

Die Affäre Mörgeli sorgte sogar zwei Jahre hintereinander für Häme in Basel: Hier die Wanderratten bei ihrem Auftritt an der Fasnacht 2014. Foto: Schnitzelbank-Comité Basel

Zürich startet am Montagmorgen in eine ganz normale Arbeitswoche. In Basel dagegen haben mit dem «Morgestraich» um 4 Uhr früh die Fasnacht und damit die «drey scheenschte Dääg» begonnen. Bis zum «Ändstraich» am Donnerstag früh ziehen nicht nur zahlreiche Formationen durch die Gassen der Innenstadt, auch «Schnitzelbängg» gehören zur Basler Fasnacht dazu wie die «Blaggedde» (Fasnachtsplakette) und «Räppli» (Konfetti).