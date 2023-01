Detonation vor 30 Jahren in Bern – Die Bombe, die den Jurakonflikt entschärfte Ausgerechnet der Explosionstod des Aktivisten Christophe Bader in Bern entschärfte im Januar 1993 die Jurafrage. Aber ist sie wirklich geklärt? Stefan von Bergen

«Es war der grösste Schreck meines Lebens»: Modedesignerin Marianne Milani vor ihrer Haustür am Nydeggstalden in Bern, wo vor 30 Jahren der Sprengsatz des militanten Jurassiers Christophe Bader explodierte.

Foto: Franziska Rothenbühler

In der Nacht auf den 7. Januar 1993 kommt Marianne Milani spät ins Bett. Die Modedesignerin hat in den Abend hinein gearbeitet und mit ihrem Partner gegessen. Er verlässt ihre Wohnung am Berner Nydeggstalden erst um halb drei Uhr. Vor der Tür, durch die er in die kalte Winternacht hinaus schreitet, gibt es nur eine halbe Stunde später eine ohrenbetäubende Detonation.