iPhone, Android, Windows, Mac Wie Sie Ihre Familie besser und sicherer digital organisieren

Mit den Familienfunktionen steuern Eltern, was Kinder am Smartphone, am Tablet, an der Spielkonsole und dem PC tun – und auch Käufe und Abos lassen sich teilen. Wir erklären, wie es geht und wo die Fallen lauern.