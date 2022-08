Podcast «Tages-Anzeigerin» – Wie Frauen der griechischen Mythologie Beyoncé und Margaret Atwood inspirieren Circe, Galatea, Pandora: Sie alle spielten lange nur Nebenrollen. Seit einigen Jahren schreiben diverse Autorinnen die Geschichten der weiblichen Figuren in den Sagen neu – und so halten diese immer mehr Einzug in der Popkultur. Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host Laura Bachmann als Produzentin

Circe gilt als Verführerin in der griechischen Geschichte. Aber würde sie das auch von sich selbst behaupten? In Madeline Millers Roman erzählt Circe ihre eigene Geschichte. Bild: Dosso Dossi/The Print Collector

Liest man die Sagen der griechischen Mythologie, so spielen vor allem die Männer die Hauptrollen. Frauen besetzen bloss Nebenrollen. Sie werden zurechtgewiesen oder sind die Bösen. Vor einiger Zeit – oder besser vor kurzem, schaut man sich die Lebzeit der Sagen an – bahnte sich ein Gegentrend an: Die Geschichte von Circe, Pandora oder Galatea wurde neu erzählt. Von Frauen.

In der neuen Folge von «Tages-Anzeigerin», der dritten des Bücher-Sommerspecials, sprechen Priska Amstutz und Annik Hosmann über Autorinnen wie Madeline Miller («Circe», «Galatea»), die massgeblich zu diesem Fokus auf die Frauen in der griechischen Mythologie beigetragen haben.

Ausserdem geht es um Mary Beard, die sich in ihrem Buch «Women and Power» mit den Auswirkungen und Sagen der Rolle der Frau in der Gegenwart beschäftigt – und was Frauen wie Beyoncé und Hillary Clinton mit griechischen Mythen zu tun haben.

