Eine Firma für Eingemachtes – Wie die Kuh ins Glas kommt Vier Zürcher Gastronomen lancieren ein Unternehmen mit dem Motto: Alles frisch ab Konserve. Wer dahinter billige Schnellverpflegung vermutet, liegt falsch. Thomas Zemp

Markus Burkhard (links) und Marius Frehner im Produktionsraum auf dem Haldenhof in Hallwil. Foto: Anna-Tia Bus

Das Fleisch, das Marius Frehner und Markus Burkhard in etwa handtellergrosse Stücke schneiden, stammt vom Hinterviertel einer achtjährigen Kuh. Stück für Stück wägen sie, damit in jedes Glas etwa gleich viel Fleisch kommt. Anschliessend füllen die beiden Zürcher Köche das gekochte Siedfleisch mit der Bouillon und dem Gemüse in Gläser und sterilisieren sie, damit sie haltbar bleiben. Über ihre neue Online-Plattform Le Torchon bleu (blaues Geschirrtuch) verkaufen sie neben dem Siedfleisch auch anderes Eingemachtes. Nach dem Motto: Alles frisch ab Konserve.