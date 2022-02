Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Wie die Migros den Deutschen Schweizerdeutsch lehrt Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

In einer Facebook-Kampagne bringt die Migros den Deutschen bei, was schweizerdeutsche Wörter wie «Müntschi» oder «Tööpa» bedeuten.

Seit Migros-Chef ­Fabrice Zumbrunnen Schoggi von Lindt und Toblerone ins Sortiment genommen hat, steht der eigene Produzent Chocolat Frey unter Druck. Deshalb sucht Frey neue Absatzmöglich­keiten. Unter der Marke Frey verkauft die Migros-Industrie jetzt schon Schokolade und bald auch Biscuits. In einer Kampagne lehrt die Migros die Deutschen derweil Schweizerdeutsch. Sie erfahren auf Facebook, was «Müntschi» oder «Tööpa» bedeutet. «Quatsch» lautet die Reaktion eines Facebook-Nutzers darauf. Die Verantwortlichen von Frey sehen das nicht als Kritik an ihrer Kampagne, sondern korrigieren: «Müntschi heisst Küsschen und nicht Quatsch.»