Maturafeier 2018 an der Kantonsschule Zürcher Unterland: Ein grosser Moment im Schülerleben. Unterschichtskinder sind dabei unterrepräsentiert. Foto: ZUM

Daniel Hofstetter kann sich noch gut erinnern: Seine Mutter berichtete ihm beim gemeinsamen Abwasch, sein Lehrer habe vorgeschlagen, Daniel an die Aufnahmeprüfung fürs Langzeitgymnasium zu schicken. «‹Eine Extraprüfung? Das muss nicht sein›, antwortete ich damals, und damit war die Sache gegessen.»

Hofstetter besuchte dann im Kanton Solothurn die Bezirksschule, ging prüfungsfrei ans Kurzzeitgymnasium und erwarb so, als Erster in seiner Familie, eine Matura. Er erlangte einen Magistertitel in den Fächern Erziehungswissenschaften und Theologie, später ein Gymnasiallehrerdiplom und ein Doktorat.

Heute forscht und lehrt der Vater zweier schulpflichtiger Töchter als Professor für Professionalisierung und Kompetenzentwicklung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) über genau diese Erfahrungen: darüber, wie sich soziale Privilegien in Bildungsungleichheiten umwandeln und warum die Schweiz in den Kategorien Bildungs- und Chancengerechtigkeit noch immer schlecht abschneidet.

«In keinem anderen OECD-Land wirkt sich die Schulzusammensetzung nach Herkunft so stark auf die individuellen Schulleistungen aus.» Oliver Dlabac, Politikwissenschaftler

Spätestens seit dem Pisa-Test 2015 steht fest, dass das hiesige Bildungssystem mit seiner allgemeinen und kostenfreien Schulpflicht zwar eine Basis für die Bildungsgerechtigkeit – den gleichen Zugang zu höher bildenden Schultypen bei gleicher Leistung und Leistungsfähigkeit – geschaffen hat. Vergleicht man jedoch mit anderen europäischen Ländern, entpuppt sich das System in Sachen soziale Mobilität als eher rückständig. Es reproduziert weitgehend die bestehenden Klassenverhältnisse. Sozial weniger privilegierte Kinder haben klar kleinere Chancen auf höhere Abschlüsse, wie die OECD schon 2015 bemängelte.

2021 bestätigte eine Studie des Zentrums für Demokratie, dass die gewählten Bildungswege sich sogar je nach Schulhaus beziehungsweise sozialer und ethnischer Zusammensetzung städtischer Schulkreise oder Quartiere stark unterschieden. «In keinem OECD-Land wirkt sich die Zusammensetzung der Schulen nach sozialer und sprachlicher Herkunft so stark auf die Schulleistung der einzelnen Schülerinnen und Schüler aus wie in der Schweiz», pointiert in einem Artikel dazu der Zürcher Politikwissenschaftler Oliver Dlabac, gemeinsam mit seinen Mitautorinnen; Dlabac zeichnet als Hauptautor von «Durchmischung in städtischen Schulen – eine politische Aufgabe?»

Je nach Quartier können laut Studie bereits kleinräumige Anpassungen an den Grenzen der Einzugsgebiete die Durchmischung verbessern; einen Optimierungsalgorithmus dafür hat Dlabac entwickelt. Der Leistungsabfall einer Klasse setze ab einem Anteil von rund 30 bis 40 Prozent von Schülerinnen und Schülern aus sozial schwachen und fremdsprachigen Familien ein.

Immerhin hat sich die Bildungsmobilität dennoch etwas gesteigert, wie der Bund 2021 erhoben hat: Unabhängig vom Bildungsstand der Eltern erreichen die jüngeren Generationen öfter einen Abschluss auf Tertiärstufe (Hochschulabschluss oder höhere Berufsbildung) als die älteren. Aber immer noch ist das Elternhaus für den Abschluss essenziell.

Ein Grund für die Bildungsdiskrepanz zwischen Kindern mit unterschiedlichem Hintergrund ist die mangelnde Frühförderung. Gerade sozioökonomisch benachteiligte, fremdsprachige Eltern schicken ihr Kind nicht unbedingt in eine Krippe. Die Idee, dass in den Kindergartenjahren noch alles aufgeholt werden kann, erweist sich als nur begrenzt tragfähig.

Abgesehen davon: Was geschieht in Kindergarten und Primarschule? Erziehungsforscherin Margrit Stamm formulierte 2021: «Schon der Habitus der Primarschülerin verweist auf ihre soziale Position. Hat sie einen differenzierten Wortschatz oder Hobbys, die etwas kosten, und einen ausgewählten Freundeskreis, dann sind ihr Vorteile in der Schule wahrscheinlich gewiss.» Der von Pierre Bourdieu übernommene Begriff «Habitus» hat sich in der Diskussion um die Schule eingebürgert. Er beschreibt die unbewussten Denk- und Handlungsmuster: Das Kind widerspiegelt mit seinem Habitus sein privates Umfeld – und dieser bestimmt seine Schulkarriere entscheidend mit.

Im jüngsten Buch, «Angepasst, strebsam, unglücklich» (2022), macht Stamm, umgekehrt, besonders bei Akademiker- und Mittelschichtskindern einen Effekt aus, den sie «Überleistung» nennt – und der zur Fehlbelegung von Gymi- und Sek-A-Plätzen führe. Man kann zwar schon Fragezeichen hinter diese Diagnose stellen; aber Stamms Analyse unserer Kultur der Dauerbewertung, die Schule, Konsum- und Arbeitswelt prägt, überzeugt. Scharfsichtig kritisiert sie den «fast ausschliesslich auf Noten ausgerichteten Beurteilungs-, Kontroll- und Feedbackmonitor». Wer jedoch den vermessenden Blick einschränke, stattdessen den jungen Menschen mehr vertraue, ihnen mehr zutraue, fördere ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein, hält sie fest.

«In Selektionsprozessen werden gesellschaftliche Interessen durchgesetzt.» Daniel Hofstetter, Bildungsforscher

Dass scharfe Selektion und die Zuteilung zu einem niedrigeren Anforderungslevel in der Schule auf die Lernerfolge der herabgestuften Schülerinnen und Schüler einen «signifikanten negativen Impact» hat, ist in der Tat das Ergebnis einer 2022 veröffentlichten Genfer Studie («Tracking effects on achievement and opportunities of middle-high ability students»). Auch für Daniel Hofstetter liegt ein Knackpunkt im Moment der Zuteilung.

Er hat die Selektionsprozesse am Übergang von der Primarschule in die Oberstufe ausgeleuchtet und diverse Phänomene entdeckt, die die Bildungsgerechtigkeit verzerren. In seinem Band «Die schulische Selektion als soziale Praxis» hält er fest: «Die Schule ist kein neutraler Austragungsort von Bildungsentscheidungen. In Selektionsprozessen werden gesellschaftliche Interessen durchgesetzt.»

Im Gespräch räumt Hofstetter als Erstes mit dem Mythos auf, dass Selektionsprozesse erst im Moment des Übergangs stattfinden. Schon im Kindergarten, bei der ersten Berührung mit dem System Schule, beginne die Selektion. Manchmal hätten bereits ältere Geschwister die Schule besucht, oder es kursierten Informationen über die Eltern; allein Name und Nachname eines Kindes könnten beim Schulpersonal unbewusst eine bestimmte Erwartungshaltung auslösen. Hofstetter spricht hier von einer «Protoselektion», einer Urselektion. Die frühen Tests in den ersten Klassen trügen ihr Teil dazu bei.

Experte für Bildungsungleichheit Infos einblenden Daniel Hofstetter. Daniel Hofstetter arbeitet seit 2020 als Professor für Professionalisierung und Kompetenzentwicklung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Er hat an der Pädagogischen Hochschule Freiburg i. Ue. in den Bereichen Sonderpädagogik und Kritische Pädagogik der Vielfalt gelehrt und leitete dort die Forschungseinheit Soziale Ungleichheiten. (ked.)

Hofstetters Feldforschung zeigt zudem, dass die Lehrpersonen den Eltern bereits vor dem ersten Gespräch bestimmte Haltungen bezüglich der kindlichen Bildungslaufbahn unterstellen und sich dementsprechend vorbereiten: Mit einem Rechtsanwaltsvater plant man einen anderen Austausch als mit einer Hilfsarbeiterin.

Tatsächlich, so Hofstetter, wehren sich manche Eltern im Elterngespräch gegen schulische Deutungen und

Zuordnungen und setzen sich für eine bessere Schulkarriere ihres Kindes ein. Oft hätten die wehrhaften Eltern den Habitus eines Erblassers, der sein Erbe weitergibt: Sie waren selbst am Gymi, also sollen ihre Kinder auch dahin. Andere Eltern dagegen unterwürfen sich dem Lehrerurteil, eliminierten ihren Einfluss quasi selbst, was für das Schulpersonal praktisch und angenehm sei. Äusserst selten würden solche Eltern im Gespräch dazu eingeladen, eine andere Sicht auf ihr Kind zu vertreten. «So werden die sozialen Ungleichheiten reproduziert», erklärt Hofstetter.

Schon im Kindergarten werden laut Experten die Weichen für die Schulkarriere gestellt. Foto: ZSZ

Die Notenvergabe während der Primarschulzeit, die oft die Schulkarriere vorspurt, bildet gleichfalls diese Tendenzen ab. Auch deshalb gelangen ans Gymi schliesslich überproportional viele Kinder aus gut gestellten Familien, an der Realschule jedoch sind sie unterrepräsentiert. Hofstetters Forschung belegt, dass manche Kinder selbst bei identischer Punktzahl in identischen Tests von den Schulen am Ende mal in die Realschule, mal in die Sek A, mal ins Progymnasium eingeteilt werden. Vom Kindergarteneintritt an zeichne sich ab, wohin der Weg führe, so Hofstetter.

Eine Rolle dabei spiele die «Passungsarbeit», sagt Hofstetter: Je nach vorhandenem Platz werde das «Schülermaterial» dafür passend gemacht, würden die offenen Schulplätze befüllt. Daher verändern sich etwa die Gymnasialquoten seit Jahren kaum. «Familien mit hohem Bildungshintergrund profitieren von diesem System; Unterschichtskinder, die gleich oder gar besser begabt sind als manches Mittelschichtskind mit Gymnasialzuteilung, haben es dagegen schwerer.» Es gingen immer die Gleichen ans Gymnasium, immer die Gleichen machten eine Lehre.

«Man ist als Lehrperson nie neutral und objektiv.» Daniel Hofstetter, Bildungsforscher

Hier auf einen grossen, strukturellen Umbau des Bildungssystems zu warten, hält Hofstetter für verkehrt. «Um sofort einen Anstoss zur Veränderung zu geben, können Lehrpersonen ihre blinden Flecken reflektieren und zudem ihre Ermessensspielräume nutzen.» Er schlägt eine sozialtheoretisch gestützte Pädagogik vor. Denn: «Man ist als Lehrperson nie neutral und objektiv. Es ist deshalb besser, die sozialen Kräfte zu erkennen, die auf einen einwirken, als sie auszublenden. Dann ist Transformation im Kleinen möglich.»

Hofstetter selbst greift in seinen Lehrveranstaltungen an der HfH auf, wie die Schule in die Herstellung von Ungleichheiten verstrickt ist. In rekonstruktiven Fallbearbeitungen nehmen Studierende dort ihr pädagogisches Handeln und gesellschaftliche Fragen unter die Lupe und entwickeln Handlungsalternativen.

Neben solchen kleinen Transformationsversuchen wird gerade in der Deutschschweiz immer wieder der Ruf laut, das Bildungssystem komplett zu reformieren. Für eine bessere Zukunft für alle Kinder – und das Land – propagieren manche eine längere Schulpflicht und die Abschaffung oder Modifikation der selektiv-restriktiven Gymnasialpolitik. Regelmässig wird der freie Zugang zum Gymnasium oder zumindest die Abschaffung der Gymiprüfung (die nicht überall existiert) hitzig diskutiert; hoch qualifizierte Expats verlassen aufgrund des Systems das Land. Doch manche Kantone wie etwa Zürich haben bis heute nicht einmal anonymisierte Aufnahmeprüfungen.

Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br. Mehr Infos

