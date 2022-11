Personalmangel in Europa – Wie die Schweiz mit Deutschland und Frankreich um Fachkräfte ringt Berlin will Fachkräfte aus Übersee anlocken, Paris beschwert sich über die hiesigen Hochlöhne. Wo die Schweiz im Wettrennen um qualifizierte Mitarbeitende steht. Angelika Gruber

Schweizer Unternehmen können nicht mehr wachsen, weil ihnen Personal fehlt. Betroffen ist insbesondere auch die Pflege. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Fragt man Chefinnen und Chefs in der Schweiz, was ihnen derzeit am meisten Sorge bereitet, dann müssen sie nicht lange überlegen. «Der Personalmangel», tönt es einhellig. Doch nicht nur in der Schweiz steht der Fachkräftemangel ganz oben auf dem Sorgenbarometer. Das gilt auch für unsere Nachbarländer. Mit ihnen ist ein Wettstreit um gut qualifizierte Arbeitskräfte entbrannt.