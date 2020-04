Bundersrat Berset in Zürich – Wie die Tagesschau, aber in «echt» Bundesrat Alain Berset und der BAG-Delegierte Daniel Koch besuchten am Donnerstag den Zürcher Regierungsrat, danach gaben sie eine Medienkonferenz. Meinung Thomas Wyss

Privater Schwatz nach getaner Arbeit: Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli und Bundesrat Alain Berset im Anschluss an den Point de Presse im Walcheturm. Foto: Thomas Wyss

Im ersten Moment hat man das Gefühl, am TV eine Tagesschau mitzuverfolgen, wie es längst zur Gewohnheit geworden ist: Im Zentrum des Geschehens Gesundheitsminister Alain Berset, rechts von ihm der BAG-Delegierte Daniel Koch. Statt dass jetzt aber SRF-Mann Christoph Nufer oder ein Bundeshauskorrespondent die helvetischen «Corona-Stars» (was man offiziell natürlich nie so sagen dürfte) mit unangenehmen Fragen plagt, tut man das plötzlich selbst – notabene mit ganz lokalen Anliegen: «Wieso, Herr Berset, werden die zoologischen Gärten nicht der Kulturwelt zugerechnet?»