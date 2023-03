«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie die US-Bankkrise die Credit Suisse ins Schleudern bringt Das Ende zweier Banken in den USA lässt weltweit die Aktienkurse einbrechen. Besonders happig spürt die Credit Suisse die Folgen. Wie geht es nun weiter? Mirja Gabathuler als Host Jorgos Brouzos als Gast

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Weniger als zwei Franken kostet neuerdings eine Credit-Suisse-Aktie. Das ist historisch tief. Seit Anfang Januar ist der Wert um ein Drittel eingebrochen. Nun setzt die Bankenkrise in den USA der strauchelnden Grossbank noch zusätzlich zu. Gestern musste sie gemäss Medienberichten die Nationalbank um Unterstützung bitten.

Die Krise ausgelöst hat der Kollaps der Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank. Warum hat es gerade diese beiden Institute erwischt? Welche Folgen hat die Bankenkrise in der Schweiz? Und was müssen Kundinnen und Kunden der Credit Suisse nun wissen? Darüber spricht Wirtschaftsredaktor Jorgos Brouzos in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Seit November 2022 ist er stellvertretender Ressortleiter des Wirtschaftsteams. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

Fehler gefunden?Jetzt melden.