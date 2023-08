Die Tage der Erde sind gezählt und das liegt nicht am Menschen. Wie wird das Ende ablaufen? Ein Blick in eine Zukunft, die ganz sicher apokalyptisch wird.

Irgendwann ist alles vorbei, so viel ist sicher. Denn je weiter Kosmologen in die Zukunft schauen, desto klarer sehen sie, was uns erwartet. Bis nichts mehr bleibt.

Foto: Getty Images