Camaleon in Zürich – Wie dieses Geschäft dem Lädelisterben trotzt Alle reden von der Krise. Doch in Zürich feiert gerade ein Geschäft Geburtstag, das fast alles falsch macht und trotzdem überlebt. Wie geht das? Isabel Hemmel

Nicht nur die Lage ist suboptimal: Die Tür des Ladens Camaleon von Susanne Huber (links) und Tanja Andermatt öffnet sich direkt auf eine Art Stadtautobahn. Foto: Anna-Tia Buss

Vor der Ladentür an der Selnaustrasse in Zürich donnert zweispurig der Verkehr stadtauswärts. Auf dem schmalen Trottoir kommen Fussgänger kaum aneinander vorbei, hin und wieder drängt sich auch noch ein Velofahrer vorbei, der vom offiziellen Veloweg abgekommen ist. Es ist ein reichlich unattraktiver Ort für ein Geschäft mit Designerkleidung und anderen handverlesenen Produkten. Dass hier gerade ein 20-Jahr-Jubiläum gefeiert wird, ist so erstaunlich wie selten geworden in Zürich.