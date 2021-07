Analyse zum EM-Final – Wie eigensinnig ist England? Das Fussballfest lässt die Corona-Welle weiter anschwellen, doch England schwebt gerade auf einer eigenen Welle neuer kollektiver Euphorie. Peter Nonnenmacher, London

Premierminister Boris Johnson tauchte am Mittwoch zum Spiel gegen die Dänen im England-Trikot im Stadion auf. Selbst leidenschaftliche Fussballfans haben das kopfschüttelnd als «Publicity-Stunt» verworfen. Foto: Frank Augstein (AFP)

In England herrscht an diesem Wochenende Hochstimmung. Wer kann es den Leuten verdenken? Nach 16 Monaten Lockdown ist in den Pubs und auf den Strassen wieder «etwas los». Die englische Fussball-Nationalmannschaft hat mit einer Geschichte beharrlichen Scheiterns Schluss gemacht und sich mit kühlem Selbstvertrauen ins EM-Endspiel geschossen. Sie hat, auf dem Weg, Bewunderer gewonnen und sportlichen Ehrgeiz an den Tag gelegt.

Dass «Euro 2020» in diesem Sommer 2021 zum Ventil für lang angestaute soziale Bedürfnisse werden würde, war abzusehen. Alle Welt giert derzeit nach «Freizeit», nach Interaktion. In England selbst hat die Regierung durch die Zulassung von mehr als 67’000 Fans ins Wembley-Stadion der ganzen Nation zu verstehen gegeben, dass sie Distanzierung nicht mehr für nötig hält.