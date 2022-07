Australien der grünen Möglichkeiten – Wie ein Bergbauunternehmer die Energiewende plant Wie kaum ein Kontinent leidet Australien unter dem Klimawandel. Ausgerechnet der Bergbauunternehmer Andrew Forrest will nun zeigen, wie die Wende gelingen kann. Thomas Hahn Perth

Mit Bergbau verdiente er ein Vermögen, jetzt will er eine klimaschonende Revolution für die Schwerindustrie anzetteln: Andrew Forrest in Solomon im Bundesstaat Westaustralien. Foto: David Dare Parker (The New York Times / Redux / Laif)

Wie gross ein Problem ist, hat Andrew Forrest im Grund noch nie interessiert. «Uns hat immer die Frage angetrieben: Was ist die Lösung?» Und wenn er glaubt, die Lösung zu kennen, verfolgt er sie mit Angriffslust und Konsequenz. So war es, als er vor bald 20 Jahren sein Bergbauunternehmen Fortescue Metals Group (FMG) zu einem der grössten Eisenerzhersteller der Welt ausbaute. So ist es auch jetzt, da ausgerechnet er, ein Magnat der luftverschmutzenden Schwerindustrie, sein Heimatland Australien, den weltgrössten Kohle-Exporteur, zur Supermacht im Kampf gegen den Klimawandel machen will.