Zoff im dänischen Königshaus – Wie ein «Flammenwerfer auf Hochtouren» In Dänemark herrscht Aufregung, weil die als cool geltende Königin Margrethe II. einigen Enkeln die Titel Prinzessin und Prinz entzieht. Auf den Knall folgt eine erstaunliche Reaktion der Monarchin. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Grossmutter räumt auf: Öffentliches Gezänk mit der Verwandtschaft hat Königin Margrethe bislang den anderen Monarchien überlassen. Foto: Keystone

Es gibt, mit etwas Abstand betrachtet, wahrscheinlich Schlimmeres als eine Prinzessin und drei Prinzen, die sich bald nur mehr Gräfin und Grafen nennen dürfen. Es gibt mit Sicherheit Wichtigeres, auch in Dänemark. Zum Beispiel den bevorstehenden Rücktritt der Regierung inmitten von Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise, von dem man nicht wusste, ob die Ministerpräsidentin ihn nun schon am Dienstag verkünden würde, bei der feierlichen Eröffnung des Parlamentes. Und doch hatte man bei einigen der Reporter an der Parlamentstreppe an diesem Tag das Gefühl, ihre drängendsten Fragen kennten nur ein Ziel, und es war nicht die Ministerpräsidentin.



Im Live-Stream war zu sehen, wie die Reporter «Eure Majestät!» riefen, während Königin Margrethe II., gekleidet in ein mintgrünes Kostüm, die Stufen von Schloss Christiansborg hinaufschritt, dem Sitz des Parlamentes: «Haben Sie vor, sich mit Ihrem jüngsten Sohn zu versöhnen?» – «Kronprinz Frederik!», brüllten die anderen: «Wirst du dich mit deinem jüngeren Bruder treffen?»