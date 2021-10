Reichster Verein der Welt – Wie ein Fussballclub für seinen Traum die Seele verkauft

Newcastle United – Wie ein Fussballclub für seinen Traum die Seele verkauft In Newcastle zelebrieren die Fans das erste Spiel unter saudischer Führung, als wäre schon ein Titel gewonnen – doch der Weg nach oben beginnt mit einer Niederlage. Thomas Schifferle

Ehrerbietung für Muhammad bin Salman: Fans von Newcastle vor dem Spiel gegen Tottenham als Scheichs verkleidet. Foto: Ian Forsyth (Getty Images)

Es ist ein Sonntagnachmittag, wie es schon viele gegeben hat in dieser Stadt. Über 50’000 Menschen ziehen die Strassen von Newcastle hoch zum Stadion, um ein Spiel ihrer Mannschaft zu sehen. Sie gehen in Schwarz und Weiss, den Farben ihrer United. Und doch ist diesmal alles anders: Aufregung und Energie liegen in der Luft, weil es das erste Spiel unter der Aufsicht der neuen saudischen Besitzer und damit einer neuen Zeitrechnung ist.

Im Gallowgate End, der Tribüne der Stimmungsmacher, benannt nach den Galgen, die früher an diesem Ort standen, um Menschen zu hängen, ist ein riesiges Transparent zu sehen. Es kündet von einer «mächtigen Stadt, gebaut auf stabilem Boden, schwer zu zerstören». Und schliesst mit dem Hinweis: «Wir werden zurückkommen.» Bei der BBC sagt eine Frau: «Wir feiern, dass wir unseren Club zurückhaben.»