Pop-up Freundeskreis in Altstetten – Wie ein Hochzeitsessen ohne Brautpaar Wir besuchten die jüngste Ausgabe des Zürcher Pop-up-Evergreen auf einer Dachterrasse. Und fanden uns mit leerem Teller in der Küche wieder. Emil Bischofberger

Auf der Dachterrasse in Altstetten ist auch die Abendsonne für die besondere Stimmung verantwortlich. Foto: Silas Zindel

Nach dem Dessert stehen wir plötzlich mit dem leer gegessenen Teller in der Küche. Und bitten um Nachschlag. Und als wäre es das Normalste in der Gastrowelt, erhalten wir eine weitere Portion Nachtisch. So geht das, wenn man im Freundeskreis zu Gast ist, mittlerweile einem Evergreen in Sachen Zürcher Pop-up-Kulinarik.