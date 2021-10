Gesichtsbehandlung im Test – Wie ein Mittagsschläfchen am Strand Es gibt im grauen Zürich einen Ort, wo Entspannung und Vitamin D in 15 Minuten getankt werden können: im neu renovierten Greenlane. Annik Hosmann

Foto: PD

«Es wird sehr hell sein – aber deinen Augen kann nichts passieren», versichert mir Lara Schurter. Sie ist die Gründerin des Beautysalons und Kosmetikstores Greenlane, der vor kurzem umgebaut wurde. Ich liege auf einem hohen Schragen unter einer schweren, dunklen Decke im hinteren Teil des Ladens. Vorne werden Cremen, Tonics, Seren, Mascara und Lippenstifte verkauft, in den Behandlungsräumen Gesichts- und Kosmetiktreatments angeboten. Alles, was bei Greenlane verkauft und verwendet wird, ist, wie der Name sagt, «green» – heisst auf der Basis von natürlichen Inhaltsstoffen.