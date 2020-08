Platzmangel auf Zürichs Strassen – Wie ein Velofahrer mit einer einzigen Mail Parkplätze vernichtete Die Stadt Zürich baut Parklätze in den blauen Zonen sukzessive zurück. Die Bevölkerung kann den Trend beschleunigen, wie ein aktueller Vorfall zeigt. Martin Sturzenegger

Geschichte über die Zürcherische Blaue Zone. es geht um das Problem, dass abends nach 19 Uhr viele dieser Parkplätze in den Ausgehvierteln der Kreise 3, 4 und 5 von Agglo-Autos zuparkiert sind. Situation in den Nebenstrassen zur Langstrasse in den Kreisen 4 und 5.

16.11.2016

(Tages-Anzeiger/Urs Jaudas) Urs Jaudas

Verfechter der Parkplätze in der blauen Zone haben in Zürich derzeit wenig zu lachen. Im Juli, unmittelbar vor den Sommerferien, stellte der Stadtrat die neuen Regeln fürs Parkieren in Zürich vor: Unter anderem will er die Blaue-Zone-Parkkarte für Anwohnerinnen und Anwohner von 300 Franken auf 780 Franken im Jahr verteuern. Kommt es zum Aufschlag, würde Zürich zur Stadt mit der teuersten Anwohner-Parkkarte. Die SVP will dagegen das Referendum ergreifen.